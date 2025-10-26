Dopo il pareggio amaro contro il Pisa, finito 2-2 grazie ad un gol nel finale di gara di Zachary Athekame, Massimiliano Allegri può sorridere (in parte). L'allenatore livornese, grandissimo appassionato di cavalli, festeggia il trionfo della puledra Star of Life dell'Alma Racing, scuderia di cui è proprietario Massimiliano Allegri, che ha vinto il Criterium Femminile nel pomeriggio di oggi sui 1500 metri, gara riservata alle sole cavalle di due anni, svoltasi all'Ippodromo Capannelle di Roma. L'allenatore rossonero ha, perciò, ricevuto una grandissima soddisfazione.
Milan, Allegri trionfa a Capannelle: Star of Life vince il Criterium Femminile
Milan, grande soddisfazione per Allegri
Il nuovo e recente acquisto della scuderia di Allegri, dopo due quarti posti in Inghilterra, è riuscita a conquistare la posizione più alta in Italia. La vittoria, inizialmente messa in discussione per un ondeggiamento, è stata successivamente confermata dagli ufficiali di gara. Al secondo posto si posiziona Cotaystar e al terzo posto Queen Martina. Niente da fare per Monade Daydream, che si posiziona solamente al quarto.
Dopo la 'delusione' in campionato, Allegri può ritenersi soddisfatto grazie a questo splendido traguardo
