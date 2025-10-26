Nella giornata di oggi, domenica 26ottobre 2025, molti siti online e quotidiani, sia sportivi e non, hanno riservato alcune parole sul Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri, infatti, sono reduci dal pareggio in casa contro il Pisa di Gilardino per 2-2, lasciando di conseguenza il 1 posto al Napoli, uscito vincitore nel big match contro l'Inter. Ecco, di seguito, le principali notizie pubblicate su 'PianetaMilan' nella giornata di oggi. PROSSIMA SCHEDA >>