Il Milan non attua la fuga. A San Siro contro il Pisa di Gilardino i rossoneri pareggiano per 2-2 portando a casa un misero punto. La partita, che ha visto il primo gol di Athekame in Serie A e al Milan, si è conclusa con moltissime polemiche, legate soprattutto alle scelte arbitrali di Zufferli. Sul gol del 2-1 del Pisa, infatti, c'era un fallo nettissimo su Gabbia che non è stato neanche rivisto al Var poiché il difensore rossonero si è subito rialzato. A commentare il match tra le due squadre è stato Enrico Varriale, giornalista, che si è espresso sul proprio profilo X. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan-Pisa, le parole di Varriale—
"Un'altra neopromossa stava per essere fatale al Milan in svantaggio con il Pisa fino ai minuti di recupero. La squadra di Allegri trova il pari ma fallisce l'allungo in testa e conferma le stesse difficoltà già mostrate contro la Fiorentina. Pure per Zufferli arbitraggio incerto".
