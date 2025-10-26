Il Milan non attua la fuga. A San Siro contro il Pisa di Gilardino i rossoneri pareggiano per 2-2 portando a casa un misero punto. La partita, che ha visto il primo gol di Athekame in Serie A e al Milan, si è conclusa con moltissime polemiche, legate soprattutto alle scelte arbitrali di Zufferli. Sul gol del 2-1 del Pisa, infatti, c'era un fallo nettissimo su Gabbia che non è stato neanche rivisto al Var poiché il difensore rossonero si è subito rialzato. A commentare il match tra le due squadre è stato Enrico Varriale, giornalista, che si è espresso sul proprio profilo X. Ecco, di seguito, le sue parole: