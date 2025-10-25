Carlo Pellegatti , giornalista di fede rossonera, ha voluto spendere alcune parole su Milan-Pisa nell'ultimo video caricato sul suo canale YouTube. I rossoneri non sono andati oltre il pareggio: 2-2 grazie ai gol di Leao ed Athekame, suo primo al Milan e in Serie A. Il giornalista rossonero ha espresso di 'non aver visto un bel Milan', sottolineando di aver visto numerosi errori tecnici. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Difficile essere razionali, perché l'incubo della sconfitta ha aleggiato per troppi minuti a San Siro. E nessuno se lo aspettava dopo le ultime partite. Razionalmente dovrei essere contento di aver evitato la sconfitta dopo averla vissuta dentro per troppi minuti, ma poi ci sono quelle due occasioni finali, tra cui il tiro di Saelemaekers, che fanno avere grandi recriminazioni. In generale non è stato un bel Milan: le assenze iniziano a pensare, ci sono stati tanti errori tecnici. Mi hanno detto che Allegri era molto arrabbiato tra il primo e il secondo tempo, ma, nonostante questo, poco è cambiato nella ripresa. Ma sono state pagate le assenze di Pulisic e Rabiot: alla lunga queste assenze si pagano".