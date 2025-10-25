Emanuele Giaccherini, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato alcune parole ai microfoni di DAZN sulla prestazione fornita dal Milan di Massimiliano Allegri contro il Pisa di Gilardino. I rossoneri hanno pareggiato al 93esimo grazie ad un gol di Zachary Athekame. Ecco, di seguito, la considerazione di Giaccherini:
INTERVISTE
Giaccherini: “La partita l’ha fatta il Milan, ma è mancata la cattiveria per chiuderla”
Le parole di Giaccherini post Milan-Pisa—
LEGGI ANCHE: Milan, tra campo e mercato: i nomi in difesa! Arriva Son? “Ad oggi sembra che…”
Bicchiere mezzo vuoto: “Sì, credo di sì. L’occasione era ghiotta. Era passato anche in vantaggio subito. Sono partite complicate se non le sblocchi e invece l’ha sbloccata: non ha avuto forza di chiuderla anche contro una squadra in difficoltà come il Pisa, che è ultima ma ha giocatori. L’ha tenuta viva la partita il Milan ed è stato bravo a recuperarla nel finale, una reazione rombante da squadra che non ci stava. Anche perché la partita l’ha fatta il Milan. È stata una reazione feroce, una squadra che non accettava il risultato. Non ha avuto la capacità di chiuderla, è mancato quello. È mancata la cattiveria che poi serve per chiudere le partite”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA