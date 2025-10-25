Pianeta Milan
Giaccherini: “La partita l’ha fatta il Milan, ma è mancata la cattiveria per chiuderla”

Emanuele Giaccherini, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato alcune parole ai microfoni di DAZN sulla prestazione fornita dal Milan
Emanuele Giaccherini, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato alcune parole ai microfoni di DAZN sulla prestazione fornita dal Milan di Massimiliano Allegri contro il Pisa di Gilardino. I rossoneri hanno pareggiato al 93esimo grazie ad un gol di Zachary Athekame. Ecco, di seguito, la considerazione di Giaccherini:

Le parole di Giaccherini post Milan-Pisa

Bicchiere mezzo vuoto: “Sì, credo di sì. L’occasione era ghiotta. Era passato anche in vantaggio subito. Sono partite complicate se non le sblocchi e invece l’ha sbloccata: non ha avuto forza di chiuderla anche contro una squadra in difficoltà come il Pisa, che è ultima ma ha giocatori. L’ha tenuta viva la partita il Milan ed è stato bravo a recuperarla nel finale, una reazione rombante da squadra che non ci stava. Anche perché la partita l’ha fatta il Milan. È stata una reazione feroce, una squadra che non accettava il risultato. Non ha avuto la capacità di chiuderla, è mancato quello. È mancata la cattiveria che poi serve per chiudere le partite”.

