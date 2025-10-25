Giornata memorabile per il Milan Primavera di Mister Renna. I rossoneri vincono e convincono travolgendo il Cesena per 7-2. Sotto i riflettori è finito sicuramente il giovane Lontani: il 2008 ha messo a segno una splendida doppietta. Gli altri protagonisti della giornata son stati Ossola, Mancioppi e Castillo. In modo negativo, un protagonista è stato anche il giovane Simon La Mantia, costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo soli 5 minuti a causa di un brutto infortunio al ginocchio. A fine match, l'allenatore rossonero, Giovanni Renna, ha voluto dedicare alcune parole sul giovane, dicendo che la vittoria di oggi è dedicata esclusivamente a lui. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan Primavera, Renna: “Vittoria dedicata a La Mantia. Speriamo che…”
Le parole dell'allenatore del Milan Primavera, Giovanni Renna, al termine del match: la dedica al giovane La Mantia
Le parole di Renna post Milan Primavera-Cesena—
"Questa vittoria è dedicata a Simon (La Mantia, ndr), che purtroppo dopo pochi minuti è stato uno scontro casuale, speriamo che non sia nulla di grave. I ragazzi ci tenevano a far sapere a La Ma che questa vittoria è dedicata a luI".
