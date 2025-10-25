Pianeta Milan
INTERVISTE

Milan Primavera, Lontani: “Tripletta? Grandissima emozione. Dedico i gol a La Mantia”

A brillare con una splendida tripletta col Milan Primavera è stato il classe 2008 Simone Lontani: le sue parole a fine match
Alessia Scataglini
Il Milan Primavera di Mister Renna vince e convince. I giovani rossoneri hanno travolto il Cesena con un bellissimo 7-2. A brillare con una splendida tripletta è stato il classe 2008 Simone Lontani. Il giovane, intercettato dai microfoni di SportItalia, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni a fine match. Tra le sue parole, anche gli auguri di una buona guarigione al giovane La Mantia, uscito al 5 minuto a causa di un brutto infortunio. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan Primavera, le parole di Lontani

La dedica a La Mantia:  Assolutamente, purtroppo all'inizio della partita ho avuto un contrasto un po' sfortunato, però questa partita, questo risultato dimostra la squadra che siamo e che tutto il merito è della squadra e mandiamo il miglior guarigione alla Mantia, che era un giocatore fondamentale per noi di prospetto e si è visto nelle scorse partite e nulla, gli vogliamo bene.

Sulla tripletta: È una grandissima emozione, devo dire la verità, però come ho detto prima è tutto il merito della squadra,  se la squadra non gioca bene non si fa gol, quindi ripeto, senza la squadra questo non poteva succedere.

 

