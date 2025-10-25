Il Milan Primavera di Mister Renna vince e convince. I giovani rossoneri hanno travolto il Cesena con un bellissimo 7-2. A brillare con una splendida tripletta è stato il classe 2008 Simone Lontani . Il giovane, intercettato dai microfoni di SportItalia, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni a fine match. Tra le sue parole, anche gli auguri di una buona guarigione al giovane La Mantia , uscito al 5 minuto a causa di un brutto infortunio. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan Primavera, le parole di Lontani

La dedica a La Mantia: Assolutamente, purtroppo all'inizio della partita ho avuto un contrasto un po' sfortunato, però questa partita, questo risultato dimostra la squadra che siamo e che tutto il merito è della squadra e mandiamo il miglior guarigione alla Mantia, che era un giocatore fondamentale per noi di prospetto e si è visto nelle scorse partite e nulla, gli vogliamo bene.