Il Milan Primavera di Mister Renna sbanca e riesce ad ottenere il sesto risultato utile consecutivo e, soprattutto, la terza vittoria nelle ultime sei partite. Allo Sportitalia Village, nel match valevole la nona giornata del campionato di Primavera 1, i rossoneri di Renna hanno annientato il Cesena con un grandissimo 7-2: i rossoneri hanno inflitto sette reti ai romagnoli che, fino a poco fa, ne avevano subiti solamente 8.
MILAN PRIMAVERA
Milan Primavera, Lontani segna e dedica il gol all’infortunato La Mantia
Milan Primavera, il gesto di Lontani per La Mantia—
Se la prova è stata straordinaria, a brillare sotto i riflettori c'è assolutamente il giovane Simone Lontani: il classe 2008 ha messo a segno una splendida tripletta prima di volare via per il Mondiale U17 in Qatar. Il giovane ha poi fatto un gesto molto bello per uno dei suoi compagni di squadra, La Mantia: uscito al 5 minuto a causa di un trauma subito al ginocchio sinistro e, di conseguenza finito in panchina con le stampelle, La Mantia non ha potuto continuare il match. Lontani, nell'esultare, ha voluto prendere la maglia del suo compagno dedicandogli il gol. Un gesto splendido. Le condizioni del giovane verranno valutate poi nei prossimi giorni.
