Il Milan Primavera di Mister Renna sbanca e riesce ad ottenere il sesto risultato utile consecutivo e, soprattutto, la terza vittoria nelle ultime sei partite. Allo Sportitalia Village, nel match valevole la nona giornata del campionato di Primavera 1, i rossoneri di Renna hanno annientato il Cesena con un grandissimo 7-2: i rossoneri hanno inflitto sette reti ai romagnoli che, fino a poco fa, ne avevano subiti solamente 8.