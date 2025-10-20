Pianeta Milan
Milan Primavera, i rossoneri non mollano: pareggio contro l’Atalanta

Nella giornata di ieri, il Milan Primavera guidato da Mister Renna si è scontrato con l'Atalanta in casa bergamasca: il resoconto
Alessia Scataglini
Nella giornata di ieri, il Milan Primavera guidato da Mister Renna si è scontrato con l'Atalanta in casa bergamasca. I giovani rossoneri sono riusciti a strappare un ottimo pareggio grazie ad una prestazione superba: tante idee messe in atto. Attualmente, la Primavera occupa l'ottava posizione a quota 12 punti, a -1 punto dalla zona playoff. Il prossimo match sarà contro il Cesena sabato 25 ottobre alle ore 13.00. In merito, il Milan ha fatto uscire un comunicato con il resoconto del match:

(Fonte acmilan.com) - Una Primavera rossonera di carattere porta a casa un buon punto da Zingonia. Lo 0-0 a domicilio dell'Atalanta spartisce la posta in palio e racconta di una battaglia accesa seppur leale, non particolarmente ricca di emozioni ma piena di sostanza e indicazioni. La squadra di Mister Renna può essere appagata per la prestazione complessiva: coraggio e idee, Longoni attento, Pandolfi inesauribile e Lontani davvero brillante. Il ritorno dalla sosta è sempre delicato, poi l'avversario - lanciato, al terzo posto e mai ko finora - era di livello, allora il pareggio - secondo di fila dopo quello col Monza - è meritato e anche prezioso, sicuramente un passo in avanti.

Impegno complicato, esame superato. Il Milan ha approcciato e reso meglio in generale dei bergamaschi, rammaricandosi per alcune buone circostanze per segnare non concretizzate, nel finale però si è aperto all'improvviso lasciando spazi e rischiando grosso. Materiale da analizzare per lavorare e crescere nel prosieguo della stagione. Dopo l'8ª giornata di campionato la nostra Primavera sale a quota 12 in classifica, ottava e provvisoriamente a -1 dalla zona playoff. Un gruppo in condizione e in ascesa, che non perde da agosto e nel prossimo weekend, sabato 25 ottobre alle 13.00, ospiterà il Cesena allo stadio Piola di Novara

LA CRONACA

Milan molto applicato in avvio, si prende il pallino del gioco e muove velocemente il pallone. Per l'Atalanta al 15' Bono calcia sbilenco e al 21' Baldo gira al volo impreciso. Qualche spunto ma nessuna palla-gol, arriva al 27' con Ossola che lancia Castiello che si invola verso la porta e prova il mancino rasoterra respinto da Zanchi. La gara rimane in bilico e di sostanza, alla mezz'ora Ossola è già costretto a dare forfait. Crescono le azioni offensive: al 39' Castiello spizza a lato e al 43' Lontani "spara" alto dal limite; nel mezzo al 40' grande uscita di Longoni a bloccare Baldo.

Fin da inizio ripresa le squadre cercano di mollare i freni per agire meno coperte. Le occasioni rimangono comunque nascoste, con i bergamaschi maggiormente aggressivi e i rossoneri sempre in palla. Dopo un'ora di match cambia l'inerzia, il Diavolo spinge e crea: al 63' la bella punizione di Pandolfi va vicina al bersaglio, al 72' al volo e al 74' di testa doppia chance per un ispirato Lontani il quale, servito da Pandolfi, non inquadra lo specchio di poco. Ancora Pandolfi all'82' mette in mezzo e costringe Maffessoli al salvataggio. In fondo, però, i bergamaschi diventano pericolosissimi: all'84' botta di Mouisse a fil di palo, all'85' Michieletto solo e in ripartenza conclude debole e all'88' è nuovamente Michieletto a sprecare da buona posizione. Termina 0-0.

IL TABELLINO

ATALANTA-MILAN 0-0

ATALANTA (3-4-2-1): Zanchi; Ramaj, Maffessoli, Gobbo; Leandri, Pedretti (25'st Mouisse), Valdivia, Arrigoni (1'st Percassi); Artesani (25'st Galafassi), Baldo (42'st Cakolli); Bono (14'st Michieletto). A disp.: Anelli; Aliprandi, Bilać, Parmiggiani, Rinaldi; Belli. All.: Bosi.

MILAN (4-3-3): Longoni; Nolli, Zukić, Colombo, Perera; La Mantia, Pandolfi, Plazzotta; Ossola (35' Lontani), Scotti, Castiello (46'st Di Siena). A disp.: Bianchi; Cullotta, Del Forno, Vechiu; Cisse, Dotta, Grassini, Tartaglia; Zaramella. All.: Renna.

Arbitro: Frasynyak di Gallarate.

Ammoniti: 8' La Mantia (M), 11'st Valdivia (A), 31'st Michieletto (A), 37'st Pandolfi (M).

