Impegno complicato, esame superato. Il Milan ha approcciato e reso meglio in generale dei bergamaschi, rammaricandosi per alcune buone circostanze per segnare non concretizzate, nel finale però si è aperto all'improvviso lasciando spazi e rischiando grosso. Materiale da analizzare per lavorare e crescere nel prosieguo della stagione. Dopo l'8ª giornata di campionato la nostra Primavera sale a quota 12 in classifica, ottava e provvisoriamente a -1 dalla zona playoff. Un gruppo in condizione e in ascesa, che non perde da agosto e nel prossimo weekend, sabato 25 ottobre alle 13.00, ospiterà il Cesena allo stadio Piola di Novara

LA CRONACA

Milan molto applicato in avvio, si prende il pallino del gioco e muove velocemente il pallone. Per l'Atalanta al 15' Bono calcia sbilenco e al 21' Baldo gira al volo impreciso. Qualche spunto ma nessuna palla-gol, arriva al 27' con Ossola che lancia Castiello che si invola verso la porta e prova il mancino rasoterra respinto da Zanchi. La gara rimane in bilico e di sostanza, alla mezz'ora Ossola è già costretto a dare forfait. Crescono le azioni offensive: al 39' Castiello spizza a lato e al 43' Lontani "spara" alto dal limite; nel mezzo al 40' grande uscita di Longoni a bloccare Baldo.

Fin da inizio ripresa le squadre cercano di mollare i freni per agire meno coperte. Le occasioni rimangono comunque nascoste, con i bergamaschi maggiormente aggressivi e i rossoneri sempre in palla. Dopo un'ora di match cambia l'inerzia, il Diavolo spinge e crea: al 63' la bella punizione di Pandolfi va vicina al bersaglio, al 72' al volo e al 74' di testa doppia chance per un ispirato Lontani il quale, servito da Pandolfi, non inquadra lo specchio di poco. Ancora Pandolfi all'82' mette in mezzo e costringe Maffessoli al salvataggio. In fondo, però, i bergamaschi diventano pericolosissimi: all'84' botta di Mouisse a fil di palo, all'85' Michieletto solo e in ripartenza conclude debole e all'88' è nuovamente Michieletto a sprecare da buona posizione. Termina 0-0.

IL TABELLINO

ATALANTA-MILAN 0-0

ATALANTA (3-4-2-1): Zanchi; Ramaj, Maffessoli, Gobbo; Leandri, Pedretti (25'st Mouisse), Valdivia, Arrigoni (1'st Percassi); Artesani (25'st Galafassi), Baldo (42'st Cakolli); Bono (14'st Michieletto). A disp.: Anelli; Aliprandi, Bilać, Parmiggiani, Rinaldi; Belli. All.: Bosi.

MILAN (4-3-3): Longoni; Nolli, Zukić, Colombo, Perera; La Mantia, Pandolfi, Plazzotta; Ossola (35' Lontani), Scotti, Castiello (46'st Di Siena). A disp.: Bianchi; Cullotta, Del Forno, Vechiu; Cisse, Dotta, Grassini, Tartaglia; Zaramella. All.: Renna.

Arbitro: Frasynyak di Gallarate.

Ammoniti: 8' La Mantia (M), 11'st Valdivia (A), 31'st Michieletto (A), 37'st Pandolfi (M).