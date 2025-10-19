Il primo squillo della ripresa arriva al 48' , quando ci prova Nicolò Artesani . La conclusione, di sinistro da appena fuori area, del numero 10 orobico è però debole e centrale: non provoca alcun problema a Longoni. Preme ancora l'Atalanta Primavera: al 53' , sul calcio d'angolo battuto da Artesani, il colpo di testa del difensore centrale Manuel Maffessoli termina di poco alto sulla traversa.

Dopo una decina di minuti di assestamento, però, il Milan si riorganizza e, al 63' , con il calcio di punizione di Fabio Pandolfi va ad un passo dal vantaggio. Il tiro a giro, di destro, del regista rossonero termina di poco al lato del palo alla sinistra di Zanchi. Maffessoli, al 68' , chiude in scivolata su Scotti lanciato a rete poi è Lontani, al 72' , sul bellissimo suggerimento di Pandolfi, a sfiorare di poco la rete con un tiro al volo di sinistra in area piccola.

I rossoneri insistono e, al 74', sul cross dalla destra del solito Pandolfi, è ancora Lontani a provarci, stavolta con un colpo di testa: il pallone si spegne di poco alto sull'incrocio dei pali più lontano, laddove Zanchi non sarebbe potuto arrivare. Bravo Maffessoli, all'81', a chiudere ancora in scivolata sullo scatenato Lontani, e poi ancora, un minuto più tardi - stavolta in area piccola orobica - su Pandolfi, cresciuto di tono nella ripresa.