I bergamaschi, al 22', si fanno ancora insidiosi quando, sul cross dalla sinistra di Marco Leandri, l'attaccante Nicolò Baldo tenta la conclusione volante in area del Milan Primavera. La sfera, però, termina tanto in alto sulla traversa della porta rossonera.
La prima occasione per i rossoneri di Renna arriva al 27', quando Lorenzo Ossola, in contropiede, imbuca la sfera per l'ex Alex Castiello: il centravanti del Diavolo entra in area di rigore da sinistra, ma, a tu per tu con Edoardo Zanchi, spara la sfera sul portiere orobico proteso in uscita bassa.
Il Milan Primavera, al 35', perde Ossola per infortunio: dentro, al suo posto, il rientrante Simone Lontani. Nelle fasi finali del primo tempo, la gara si accende un po'. Prima (39'), sul cross di Luca Nolli, Castiello - in area piccola - arriva un pizzico in ritardo di testa all'appuntamento con la sfera.
Poi, al 40', sulla susseguente azione di contropiede, Baldo si presenta a tu per tu con Alessandro Longoni: il portiere milanista, in uscita bassa, frena qualsiasi velleità del centravanti nerazzurro. Replica, al 43', il Milan quando, sullo scarico di Filippo Scotti, Lontani prova il destro di prima intenzione da appena fuori area: pallone alto sulla traversa. Il primo tempo di Atalanta-Milan del campionato Primavera 1, dopo 2' di recupero, termina così 0-0.
Primavera 1, Atalanta-Milan 0-0: la cronaca del secondo tempo—
Il primo squillo della ripresa arriva al 48', quando ci prova Nicolò Artesani. La conclusione, di sinistro da appena fuori area, del numero 10 orobico è però debole e centrale: non provoca alcun problema a Longoni. Preme ancora l'Atalanta Primavera: al 53', sul calcio d'angolo battuto da Artesani, il colpo di testa del difensore centrale Manuel Maffessoli termina di poco alto sulla traversa.
Dopo una decina di minuti di assestamento, però, il Milan si riorganizza e, al 63', con il calcio di punizione di Fabio Pandolfi va ad un passo dal vantaggio. Il tiro a giro, di destro, del regista rossonero termina di poco al lato del palo alla sinistra di Zanchi. Maffessoli, al 68', chiude in scivolata su Scotti lanciato a rete poi è Lontani, al 72', sul bellissimo suggerimento di Pandolfi, a sfiorare di poco la rete con un tiro al volo di sinistra in area piccola.
I rossoneri insistono e, al 74', sul cross dalla destra del solito Pandolfi, è ancora Lontani a provarci, stavolta con un colpo di testa: il pallone si spegne di poco alto sull'incrocio dei pali più lontano, laddove Zanchi non sarebbe potuto arrivare. Bravo Maffessoli, all'81', a chiudere ancora in scivolata sullo scatenato Lontani, e poi ancora, un minuto più tardi - stavolta in area piccola orobica - su Pandolfi, cresciuto di tono nella ripresa.
Concitate le fasi finali del match. Prima Samir Mouisse (84') va vicino al gol, poi è l'attaccante orobico, Andrea Michieletto, a sprecare due grosse chance (85' e 88'). Nel mezzo, la chance milanista per Lontani. Nei 2' di recupero concessi dal direttore di gara anche in questa ripresa non succede più nulla. Dunque, Atalanta-Milan del campionato Primavera 1 termina 0-0, con un punto a testa per i nerazzurri di Bosi e per i rossoneri di Renna.
