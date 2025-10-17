Il centrocampista offensivo Lorenzo Ossola, classe 2007, da dodici stagioni nel Milan, ha prolungato il proprio accordo con il club di Via Aldo Rossi. Nella nota ufficiale del club di Via Aldo Rossi la soddisfazione per l'intesa raggiunta
"Il Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Lorenzo Ossola. L'attaccante, classe 2007 e da dodici stagioni in rossonero, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".
Con questa nota ufficiale il club di Via Aldo Rossi, dunque, ha annunciato il rinnovo del contratto di Ossola, centrocampista offensivo di enorme qualità che, in questa stagione, ha finora collezionato 6 presenze e 2 gol nel Milan Primavera di mister Giovanni Renna e un'apparizione in Serie D con il Milan Futuro allenato da Massimo Oddo.