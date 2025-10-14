Pianeta Milan
Milan Primavera, Lorenzo Ossola è uno dei giocatori più in forma in questo inizio di stagione per il mister Renna. Pronto il salto per il fantasista? Numeri e analisi
Emiliano Guadagnoli
Milan, Ossola è stato uno dei principali protagonisti di questa prima parte della stagione per il Milan Primavera di Renna. Il fantasista classe 2007 sta diventando uno dei pilastri dell'Under 20 rossonera: la scorsa stagione ha giocato a sprazzi, senza mai trovare la giusta continuità, ma facendo vedere cose molto interessanti. Quest'anno il Milan Primavera sembrerebbe essere la sua squadra: in poche partite ha dimostrato lampi importantissimi e di potere diventare uno dei pilastri del progetto del Milan. Siamo al momento della pausa per le nazionali del mese di ottobre, dopo 6 giornate di campionato giocate. E' possibile fare una prima disamina e analisi delle prestazioni di Ossola con la Primavera.

Milan, Ossola impressiona con la Primavera

Un grande inizio di stagione per Lorenzo Ossola che ha giocato 6 partita con il Milan Primavera segnando 2 gol e servendo due assist. 82 minuti di media a partita con più di un tiro e più di un passaggio chiave di media. Ottima la percentuali dei passaggi precisi riusciti con quasi l'80%. Quasi 50 tocchi a partita di cui poco più di 2 di media nell'area di rigore avversaria. Un dribbling riuscito di meda e il 33% di duelli vinti. Contro il Cagliari è stato quasi dominante, questa la nostra pagelle: "Si muove tra le linee con eleganza e classe: sembrerebbe già pronto per giocare a un livello superiore. Piede educato, tanta mobilità. Si guadagna e conquista, al 54', il calcio di rigore che sblocca il risultato. Poi, al 62', di tacco, serve a Castiello l'assist per il raddoppio rossonero. It's a kind of magic. Voto 8".

E' ovviamente presto per dirlo e probabilmente saranno discorsi da fare con il tempo, ma se Ossola dovesse continuare con queste prestazioni nel campionato Primavera, è possibile che possa fare preso il passo verso il Milan Futuro. Vedremo quale sarà il futuro in rossonero del fantasista.

