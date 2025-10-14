Un grande inizio di stagione per Lorenzo Ossola che ha giocato 6 partita con il Milan Primavera segnando 2 gol e servendo due assist. 82 minuti di media a partita con più di un tiro e più di un passaggio chiave di media. Ottima la percentuali dei passaggi precisi riusciti con quasi l'80%. Quasi 50 tocchi a partita di cui poco più di 2 di media nell'area di rigore avversaria. Un dribbling riuscito di meda e il 33% di duelli vinti. Contro il Cagliari è stato quasi dominante, questa la nostra pagelle: "Si muove tra le linee con eleganza e classe: sembrerebbe già pronto per giocare a un livello superiore. Piede educato, tanta mobilità. Si guadagna e conquista, al 54', il calcio di rigore che sblocca il risultato. Poi, al 62', di tacco, serve a Castiello l'assist per il raddoppio rossonero. It's a kind of magic. Voto 8".
E' ovviamente presto per dirlo e probabilmente saranno discorsi da fare con il tempo, ma se Ossola dovesse continuare con queste prestazioni nel campionato Primavera, è possibile che possa fare preso il passo verso il Milan Futuro. Vedremo quale sarà il futuro in rossonero del fantasista.
