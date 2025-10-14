Milan, Ossola è stato uno dei principali protagonisti di questa prima parte della stagione per il Milan Primavera di Renna. Il fantasista classe 2007 sta diventando uno dei pilastri dell'Under 20 rossonera: la scorsa stagione ha giocato a sprazzi, senza mai trovare la giusta continuità, ma facendo vedere cose molto interessanti. Quest'anno il Milan Primavera sembrerebbe essere la sua squadra: in poche partite ha dimostrato lampi importantissimi e di potere diventare uno dei pilastri del progetto del Milan. Siamo al momento della pausa per le nazionali del mese di ottobre, dopo 6 giornate di campionato giocate. E' possibile fare una prima disamina e analisi delle prestazioni di Ossola con la Primavera.