"Il gruppo Primavera sta dando segnali positivi e di crescita: stiamo trovando equilibri tra comprensione del gioco, intensità e identità", ha detto l'allenatore delle rossonere. "Attraverso le sfide che incontrano ogni domenica, le ragazze stanno imparando a gestire meglio i momenti della partita e a essere più consapevoli nelle scelte. Il campionato è molto combattuto e la sensazione è di un livello generale in aumento rispetto alle passate stagioni, il che è un bene per lo sviluppo del movimento. In questo contesto, l'obiettivo principale del nostro lavoro resta sempre fornire alle nostre atlete tutti gli strumenti possibili per potersi affacciare alla Serie A".