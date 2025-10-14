Pianeta Milan
Milan, Primavera Femminile: tra campionato e Coppa Italia

Dopo la sconfitta rimediata alla prima di campionato contro la Roma, la Primavera del Milan Femminile ingrana: tra campionato e Coppa Italia
Dopo la sconfitta rimediata alla prima di campionato contro la Roma, la Primavera del Milan Femminile ingrana e conquista tre vittorie di fila: Genoa, Cesena e Arezzo le vittime delle giovani rossonere di Mister Zago. Il campionato però ora si ferma, puntando i riflettori tutti sulla Coppa Italia Femminile. Il Milan, in merito, ha fatto uscire il seguente comunicato:

(Fonte acmilan.com) -Una sconfitta di misura in partenza, poi tre vittorie di fila. La Primavera femminile di Mister Zago ha iniziato così il suo 2025/26, con una reazione importante al passo falso al debutto contro la Roma (2-3). Vittorie contro Genoa, Cesena e Arezzo, nove punti consecutivi per l'aggancio al secondo posto, in coabitazione con Sassuolo, Roma e proprio le toscane.

Il campionato, ora, si ferma per un mese e lascia spazio alla Coppa Italia Primavera femminile, che entra ufficialmente in calendario dopo la sperimentazione della passata stagione. Le rossonere esordiranno a Parma domenica 19 ottobre. Dopodiché la competizione, pensata con un format di tre gironi da quattro squadre, proseguirà contro Lazio (in casa) e Inter (in trasferta), rispettivamente il 2 e il 9 novembre. Il campionato, invece, riprenderà il 16 novembre contro la Fiorentina

Al termine di questa prima fase, come recita la FIGC femminile, "le prime classificate di ciascun girone e la miglior seconda si qualificheranno alle Semifinali, che si disputeranno a maggio in gara unica secondo abbinamenti individuati tramite sorteggio". In questa fase di transizione tra le due competizioni, abbiamo intercettato Mister Zago, per un breve commento rispetto a questo inizio di stagione della sua squadra.

"Il gruppo Primavera sta dando segnali positivi e di crescita: stiamo trovando equilibri tra comprensione del gioco, intensità e identità", ha detto l'allenatore delle rossonere. "Attraverso le sfide che incontrano ogni domenica, le ragazze stanno imparando a gestire meglio i momenti della partita e a essere più consapevoli nelle scelte. Il campionato è molto combattuto e la sensazione è di un livello generale in aumento rispetto alle passate stagioni, il che è un bene per lo sviluppo del movimento. In questo contesto, l'obiettivo principale del nostro lavoro resta sempre fornire alle nostre atlete tutti gli strumenti possibili per potersi affacciare alla Serie A".

