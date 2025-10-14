Il campionato, ora, si ferma per un mese e lascia spazio alla Coppa Italia Primavera femminile, che entra ufficialmente in calendario dopo la sperimentazione della passata stagione. Le rossonere esordiranno a Parma domenica 19 ottobre. Dopodiché la competizione, pensata con un format di tre gironi da quattro squadre, proseguirà contro Lazio (in casa) e Inter (in trasferta), rispettivamente il 2 e il 9 novembre. Il campionato, invece, riprenderà il 16 novembre contro la Fiorentina
Al termine di questa prima fase, come recita la FIGC femminile, "le prime classificate di ciascun girone e la miglior seconda si qualificheranno alle Semifinali, che si disputeranno a maggio in gara unica secondo abbinamenti individuati tramite sorteggio". In questa fase di transizione tra le due competizioni, abbiamo intercettato Mister Zago, per un breve commento rispetto a questo inizio di stagione della sua squadra.
"Il gruppo Primavera sta dando segnali positivi e di crescita: stiamo trovando equilibri tra comprensione del gioco, intensità e identità", ha detto l'allenatore delle rossonere. "Attraverso le sfide che incontrano ogni domenica, le ragazze stanno imparando a gestire meglio i momenti della partita e a essere più consapevoli nelle scelte. Il campionato è molto combattuto e la sensazione è di un livello generale in aumento rispetto alle passate stagioni, il che è un bene per lo sviluppo del movimento. In questo contesto, l'obiettivo principale del nostro lavoro resta sempre fornire alle nostre atlete tutti gli strumenti possibili per potersi affacciare alla Serie A".
