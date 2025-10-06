La Mantia e Plazzotta hanno segnato due bellissimi gol nel pareggio tra Milan e Monza Primavera. Il club ha postato su Instagram i video delle due reti

Redazione PM 6 ottobre 2025 (modifica il 6 ottobre 2025 | 08:46)

Il Milan Primavera di Giovanni Renna ha affrontato il Monza sabato all'ora di pranzo. Allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza - casa dei rossoneri per quest'anno - il match si è concluso sul 2-2. Il Milan ha dominato per larghi tratti la partita, controllando il possesso della palla per la maggior parte del tempo. Se nel primo tempo il possesso palla dei rossoneri ha fatto sì che i brianzoli non si avvicinassero alla porta difesa da Bouyer, nel secondo tempo la storia è stata diversa. La ripresa si è aperta immediatamente con il vantaggio di La Mantia. Poco dopo, però, i biancorossi sono riusciti a pareggiare e poi addirittura a ribaltare il punteggio. Nel finale un gran tiro da fuori di Plazzotta si è insaccato alle spalle di Stranjar e ha fissato il 2-2 definitivo. I ragazzi di Renna, dunque, non sono riusciti a concretizzare a dovere il dominio nel possesso palla.

Milan Primavera, le perle di La Mantia e Plazzotta — La nota positiva, però, ha riguardato il centrocampo della formazione del Milan U20. Le mezzali, in particolare, hanno disputato un'ottima prestazione, condita con dei bellissimi gol per ciascuno dei due. Sia Simon La Mantia sia Filippo Plazzotta hanno posto la loro firma sul tabellino dei marcatori grazie a delle conclusioni potenti e precise da fuori area. I due giovani hanno così mostrato di possedere ottime doti balistiche. Il club rossonero ha postato sui social le loro reti. Ecco i video delle due perle.

Questo il gol di La Mantia. La didascalia recita: "Fuori dall'area, fuori dal comune".

Questo, invece, il gol di Plazzotta. La didascalia recita: "Nel dubbio... tira. Che gol!"