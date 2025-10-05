Il Milan ha imposto i suoi principi: palleggio pulito con la maggior parte dei palloni che passano da Pandolfi e riaggressione immediata con Scotti e Ossola in prima battuta. Nonostante il Milan abbia cotruito di più grazie a questi due elementi tattici, con Bouyer mai veramente impegnato, paga su due episodi dove un Monza cinico non ha perdonato. Il punto muove la classifica e mantiene i rossoneri a ridosso della zona alta andando a quota 10 punti. Prossimo esame la trasferta contro l'Atalanta.

LA CRONACA

Avvio propositivo a Carate Brianza: il Milan Primavera alza il baricentro e crea subito. All'11' Castiello strappa a sinistra e crossa per Sotti, ma il pallone è alto e sfugge all'impatto del capitano rossonero. Al 13' sempre Scotti pericoloso: dialoga prima con Ossola poi con Castiello e conclude d'esterno a fil di palo. Il Monza si vede al 15' con Attinasi su punizione, Bouyer blocca. Rossoneri ancora vicini al gol: 30' Plazzotta pesca Pandolfi, mancino fuori. 32' cross di Ossola e Perera che schiaccia di testa, la palla si impenna e finisce oltre la traversa. Tante le occasioni ma il punteggio non si sblocca nei primi 45': 0-0 all’intervallo.

Ripresa scoppiettante. Al 46' il Milan passa subito alla prima conclusione: gran destro da fuori di La Mantia che si infila all'incrocio per l'1-0. Dopo non essersi mai presentata pericolosamente dalle parti di Bouyer, al 53' il Monza reagisce: cross di Fogliaro e incornata di Ballabio per l'1-1 alla prima vera occasione. Rossoneri avanti a ondate: 54' Scotti impegna Stranjar, 63' tiro di Ossola alzato sopra la traversa ancora dal portiere biancorosso. Al 64' schema da corner: doppio tentativo di Pandolfi, sul secondo Stranjar devia sul palo. Al 76' corner di Mout, mischia e tocco di Azarovs: 1-2 inaspettato del Monza. Il Milan cerca l'arrembaggio per pareggiare e il finale si fa caldo: 88' rovesciata di Scotti parata, seguono diversi tiri mai veramente impegnativi. È all'89' che Plazzotta sgancia un sinistro potente che si infila all'incrocio per il 2-2. Al 93' la ripartenza del Monza con Fardin fa tremare il Milan ma il match termina in parità.

IL TABELLINO

MILAN-MONZA 2-2

MILAN (4-3-3): Bouyer; Nolli, Zukić, Colombo, Perera; La Mantia (40'st Zaramella), Pandolfi (32'st Mancioppi), Plazzotta; Scotti, Castiello (29'st Samb), Ossola. A disp.: Faccioli; Cullotta, Del Forno, Pagliei, Tartaglia, Vechiu; Cissé; Petrone. All.: Renna.

MONZA (3-5-2): Strajnar; Villa, Albè, Azarovs; De Bonis (20'st Scaramelli), Ballabio, Mout (45' Castelli), Diene, Attinasi(45'st Fardin); Zanni (1'st Gaye), Fogliaro (30'st Romanini). A disp: Montagna; Bagnaschi, Porta; Bonaiuto, Ganci, Rossini. All.: Zenoni.

Arbitro: Giuseppe Rispoli di Locri

Gol: 1'st La Mantia (Mi), 8'st Ballabio (Mo), 31'st Azarovs (Mo), 44'st Plazzotta (Mi)

Ammoniti: 13'st Azarovs (Mo)