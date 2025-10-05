Pianeta Milan
MILAN PRIMAVERA

Milan Primavera: i rossoneri pareggiano in rimonta, il resoconto del match

Milan Primavera: i rossoneri pareggiano in rimonta, il resoconto del match - immagine 1
Il Milan Primavera conquista un pareggio contro il Monza all'ultimo respiro tra le mura casalinghe: il resoconto del match
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

E' tornato a giocare anche il Milan Primavera di Mister Renna che, nella giornata di ieri, ha sfidato il Monza nelle mura casalinghe pareggiando in rimonta 2-2 grazie ai gol dei giovani La Mantia e Plazzotta, arrivato vicino al 90esimo minuto. Dopo la partita, alcuni dei protagonisti della gara hanno lasciato alcune dichiarazioni. Il club rossonero, in merito, ha pubblicato sul proprio sito web un resoconto del match:

(Fonte acmilan.com) - Allo Sportitalia Village di Carate Brianza il Milan pareggia in rimonta 2-2 con il Monza. Per i ragazzi di Giovanni Renna non bastano due perle dalla distanza di La Mantia e Plazzotta, i giovani biancorossi hanno approfittato delle uniche due disattenzioni difensive milaniste. Reduce dallo 0-1 di Cremona, il Milan conferma passo e identità ma si lascia ancora sfuggire la prima vittoria interna stagionale. Il gioco voluto da Renna è chiaro: gioco ragioanto, pressing alto, inserimenti costanti delle mezz'ali. Un gioco che oggi ha messo in risalto proprio gli autori dei due gol: La Mantia e Plazzotta.

Il Milan ha imposto i suoi principi: palleggio pulito con la maggior parte dei palloni che passano da Pandolfi e riaggressione immediata con Scotti e Ossola in prima battuta. Nonostante il Milan abbia cotruito di più grazie a questi due elementi tattici, con Bouyer mai veramente impegnato, paga su due episodi dove un Monza cinico non ha perdonato. Il punto muove la classifica e mantiene i rossoneri a ridosso della zona alta andando a quota 10 punti. Prossimo esame la trasferta contro l'Atalanta.

LA CRONACA

Avvio propositivo a Carate Brianza: il Milan Primavera alza il baricentro e crea subito. All'11' Castiello strappa a sinistra e crossa per Sotti, ma il pallone è alto e sfugge all'impatto del capitano rossonero. Al 13' sempre Scotti pericoloso: dialoga prima con Ossola poi con Castiello e conclude d'esterno a fil di palo. Il Monza si vede al 15' con Attinasi su punizione, Bouyer blocca. Rossoneri ancora vicini al gol: 30' Plazzotta pesca Pandolfi, mancino fuori. 32' cross di Ossola e Perera che schiaccia di testa, la palla si impenna e finisce oltre la traversa. Tante le occasioni ma il punteggio non si sblocca nei primi 45': 0-0 all’intervallo.

Ripresa scoppiettante. Al 46' il Milan passa subito alla prima conclusione: gran destro da fuori di La Mantia che si infila all'incrocio per l'1-0. Dopo non essersi mai presentata pericolosamente dalle parti di Bouyer, al 53' il Monza reagisce: cross di Fogliaro e incornata di Ballabio per l'1-1 alla prima vera occasione. Rossoneri avanti a ondate: 54' Scotti impegna Stranjar, 63' tiro di Ossola alzato sopra la traversa ancora dal portiere biancorosso. Al 64' schema da corner: doppio tentativo di Pandolfi, sul secondo Stranjar devia sul palo. Al 76' corner di Mout, mischia e tocco di Azarovs: 1-2 inaspettato del Monza. Il Milan cerca l'arrembaggio per pareggiare e il finale si fa caldo: 88' rovesciata di Scotti parata, seguono diversi tiri mai veramente impegnativi. È all'89' che Plazzotta sgancia un sinistro potente che si infila all'incrocio per il 2-2. Al 93' la ripartenza del Monza con Fardin fa tremare il Milan ma il match termina in parità.

IL TABELLINO

MILAN-MONZA 2-2

MILAN (4-3-3): Bouyer; Nolli, Zukić, Colombo, Perera;  La Mantia (40'st Zaramella), Pandolfi (32'st Mancioppi), Plazzotta; Scotti, Castiello (29'st Samb), Ossola. A disp.: Faccioli; Cullotta, Del Forno, Pagliei, Tartaglia, Vechiu; Cissé; Petrone. All.: Renna.

MONZA (3-5-2): Strajnar; Villa, Albè, Azarovs; De Bonis (20'st Scaramelli), Ballabio, Mout (45' Castelli), Diene, Attinasi(45'st Fardin); Zanni (1'st Gaye), Fogliaro (30'st Romanini). A disp: Montagna; Bagnaschi, Porta; Bonaiuto, Ganci, Rossini. All.: Zenoni.

Arbitro: Giuseppe Rispoli di Locri

Gol: 1'st La Mantia (Mi), 8'st Ballabio (Mo), 31'st Azarovs (Mo), 44'st Plazzotta (Mi)

Ammoniti: 13'st Azarovs (Mo)

