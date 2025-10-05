Juventus-Milan, Allegri: 'Scudetto? Servono questi punti. Su Modric ...'

Non ha mai vinto allo 'Stadium' da avversario della Juventus: "E' divertente questa cosa. Speriamo di vincere e che sia la prima volta". L'allenatore Massimiliano Allegri è stato il protagonista di un'intervista a 'DAZN' prima della partita Juventus-Milan. Ecco le sue parole sulla città di Torino: "15 anni che Milano e Torino mi hanno adottato. Sono molto contento, ma la mia città di base resta Livorno". Serve vincere con la qualità: "Bisogna essere bravi a fare una partita ordinata e tecnicamente pulita. Loro sono bravi e fisici, Tudor dà una precisa identità. Sono aggressivi, è una squadra che ha fatto sempre gol. E' difficile, lo sappiamo. Hanno tre centravanti molto bravi".