Juventus-Milan, Allegri: 'Scudetto? Servono questi punti. Su Modric ...'
L'allenatore Massimiliano Allegri ha parlato in un'intervista a 'DAZN' prima della partita Juventus-Milan. Molti spunti interessanti. Ecco le sue parole
Non ha mai vinto allo 'Stadium' da avversario della Juventus: "E' divertente questa cosa. Speriamo di vincere e che sia la prima volta". L'allenatore Massimiliano Allegri è stato il protagonista di un'intervista a 'DAZN' prima della partita Juventus-Milan. Ecco le sue parole sulla città di Torino: "15 anni che Milano e Torino mi hanno adottato. Sono molto contento, ma la mia città di base resta Livorno". Serve vincere con la qualità: "Bisogna essere bravi a fare una partita ordinata e tecnicamente pulita. Loro sono bravi e fisici, Tudor dà una precisa identità. Sono aggressivi, è una squadra che ha fatto sempre gol. E' difficile, lo sappiamo. Hanno tre centravanti molto bravi".

Juventus-Milan, parla Allegri

Quanti punti servono per lo Scudetto: "Presto per dirlo. Secondo me da 86 a 90". Quanti gol vorrebbe subire in stagione? "Se subiamo da 25 a 30 gol sicuramente saremo nelle prime due posizione. Sopra dalla terza, sopra i 35 rischi di stare fuori dalle prime quattro. Ma sono dati degli ultimi 20 anni del campionato italiano".

Su De Winter: "E' cresciuto molto. Alla Juventus era un ragazzo, ora sta diventando un uomo. Ha qualità tecniche e fisiche importanti. Può giocare terzino e centrale. Il Milan ha fatto un grande acquisto".

Su Modric e l'esultanza dopo la vittoria contro il Napoli: "L'ho rivista più volte. Questo è quello che bisogna fare vedere ai bambini, ai giocatori. Modric ha passione e amore per quello che fa. Altrimenti non si spiega che uno che ha vinto quanto lui, si inginocchi in mezzo al campo dopo Milan-Napoli. Questo è l'esempio per i ragazzi che giocano a calcio e per i calciatori".

