Juventus-Milan, Allegri: 'Scudetto? Servono questi punti. Su Modric ...'

Su De Winter: "E' cresciuto molto. Alla Juventus era un ragazzo, ora sta diventando un uomo. Ha qualità tecniche e fisiche importanti. Può giocare terzino e centrale. Il Milan ha fatto un grande acquisto".
Su Modric e l'esultanza dopo la vittoria contro il Napoli: "L'ho rivista più volte. Questo è quello che bisogna fare vedere ai bambini, ai giocatori. Modric ha passione e amore per quello che fa. Altrimenti non si spiega che uno che ha vinto quanto lui, si inginocchi in mezzo al campo dopo Milan-Napoli. Questo è l'esempio per i ragazzi che giocano a calcio e per i calciatori".
