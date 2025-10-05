Juventus-Milan, sesta giornata del campionato di Serie A 2025-26. I rossoneri arrivano da quattro vittorie di fila in campionato e si trovano a 12 punti. Solo la Cremonese ha fermato il Diavolo: poi vittorie contro il Lecce, il Bologna, l'Udinese e il Napoli. I bianconeri di Igor Tudor, invece, arrivano da quattro pareggi di fila tra campionato e Champions League. Qualche dubbi di per entrambi i giocatori. Ecco le probabili formazioni di Juventus-Milan da 'La Gazzetta dello Sport'. PROSSIMA SCHEDA
Juventus-Milan, probabili formazioni: Allegri dovrebbe giocare la carta continuità, mentre Tudor potrebbe cambiare qualcosa. Ecco le possibile scelte
