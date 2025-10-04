Pianeta Milan
Juventus-Milan, Tudor: “Non abbiamo differenze con i rossoneri. Parlerà il campo”

Le parole di Igor Tudor, allenatore bianconero, nella conferenza stampa alla vigilia del big match tra Juventus e Milan
Alessia Scataglini
Ormai ci siamo, il prossimo big match è alle porte. Domani sera, alle ore 20:45, l'Allianz Stadium di Torino sarà il teatro di Juventus-Milan, gara valida per la 6 giornata di Serie A 2025/2026. Come di consueto, alla vigilia del big match, gli allenatori delle rispettive squadre hanno fatto la classica conferenza stampa. Igor Tudor, allenatore della 'Vecchia Signora',ha presentato la gara a tutti i giornalisti. Ecco, di seguito, alcune delle sue dichiarazioni:

Juventus-Milan, parla Tudor: "Giochiamo contro una squadra forte"

Sulla partita di domani: "Che gara sarà non lo so, perchè non ho la sfera di cristallo. Giochiamo contro una squadra di primissimo livello, un grande allenatore, grandi giocatori, è in un momento buono. Giochiamo in casa nostra e dobbiamo fare una bella gara".

Sulla differenze che la juventus ha con il Milan di Allegri:"Bisogna fare una gran bella gara domani. Non vedo differenze particolari tra noi e il Milan. Il campo farà vedere chi è più forte. Loro hanno il vantaggio di aver giocato domenica o lunedì, noi dobbiamo tirare fuori tutto quello che abbiamo".

