Juventus-Milan, Tudor: “Thuram e Bremer? Oggi non posso dire nulla”

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan. Ecco le sue parole sulle condizioni di Bremer e Thuram
Alessia Scataglini

Il conto alla rovescia ormai è iniziato e il prossimo big match è alle porte. Domani sera, alle ore 20:45, andrà in scena Juventus-Milan, gara valida per la 6 giornata di Serie A 2025/2026. Come di consueto, il giorno prima della gara, i rispettivi allenatori organizzano la classica conferenza stampa. Igor Tudor, allenatore bianconero ha parlato della gara con tutti i giornalisti presenti. Tra le varie parole rilasciate, il croato ha parlato anche della presenza di Bremer e Thuram. Ecco, di seguito, alcune delle sue dichiarazioni:

Juventus-Milan, le parole di Tudor su Thuram e Bremer

Come risponde a chi parla di una Juve incompiuta? "Noi non possiamo avere più identità di questa, perché sono sei mesi che giochiamo così. Il Milan ha la sua identità".

Su Thuram e Bremer? "Vediamo oggi e non posso dire niente".

La sua priorità per domani? "A me interessa tutto, perchè a volte si vince anche con il cuore e con la voglia. I passaggi devono essere giusti. Con giocatori tecnici viene facile fare passaggi giusti ma si vince con cuore, voglia, determinazione e calci piazzati. Riaggressione, palla persa. Io voglio vedere tutto, tutti i giorni. A volte vedo, altre non vedo ma ci lavoro forte. Provo ad aiutare tutti i miei giocatori e voglio bene a tutti. Cerco di aiutare tutti i miei giocatori a rendere al meglio ed esaltare i loro punti di forza".

