Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan. Ecco le sue parole sulle condizioni di Bremer e Thuram

Il conto alla rovescia ormai è iniziato e il prossimo big match è alle porte. Domani sera, alle ore 20:45, andrà in scena Juventus-Milan, gara valida per la 6 giornata di Serie A 2025/2026. Come di consueto, il giorno prima della gara, i rispettivi allenatori organizzano la classica conferenza stampa. Igor Tudor, allenatore bianconero ha parlato della gara con tutti i giornalisti presenti. Tra le varie parole rilasciate, il croato ha parlato anche della presenza di Bremer e Thuram. Ecco, di seguito, alcune delle sue dichiarazioni: