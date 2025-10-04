Nella giornata di oggi, sabato 05 settembre 2025, son stati molti i siti online e i quotidiani, sia sportivi che non, che hanno lasciato spazio al Milan. Complice anche l'ormai imminente big match contro la Juventus, in programma domani sera alle ore 20.45 all'Allianz Stadium. Non solo campionato però. C'è stato spazio anche per il futuro stadio di Milan ed Inter. Ecco, di seguito, le principali notizie pubblicate su 'PianetaMilan' nella giornata di oggi. PROSSIMA SCHEDA >>
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, tra Serie A e mercato: il messaggio di Allegri a Leao. Lewandowski si fa? Le ultime
ULTIME MILAN NEWS
Milan, tra Serie A e mercato: il messaggio di Allegri a Leao. Lewandowski si fa? Le ultime
Tutte le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, sabato 04 ottobre 2025: tra campionato e tanto altro
© RIPRODUZIONE RISERVATA