Archiviata la vittoria contro il Napoli di Conte, i rossoneri sono pronti per il prossimo big match. Domani sera, alle ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino andrà in scena Juventus-Milan , gara valida per la 6 giornata di Serie A 2025/2026 . Come di consueto, alla vigilia del big match, gli allenatori delle rispettive squadre hanno fatto la classica conferenza stampa per presentare la gara. Igor Tudor , allenatore bianconero, ha voluto spendere anche due parole su Luka Modric, suo ex compagno in Nazionale. Ecco, di seguito, le sue parole sul centrocampista croato:

Su Modric? "Ho giocato anche in nazionale con Modric. Lui ha fatto la storia del nostro popolo. Uno come lui non nascerà più. Nessuno si avvicina a lui, è il doppio di chiunque. Questa cosa qua è un'altra cosa: a quarant'anni gioca a questi livelli, io non ho mai visto questo. Io sono orgoglioso di lui. Speriamo che domani faccia caga*e (ride ndr)".