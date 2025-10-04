Archiviata la vittoria contro il Napoli di Conte, i rossoneri sono pronti per il prossimo big match. Domani sera, alle ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino andrà in scena Juventus-Milan, gara valida per la 6 giornata di Serie A 2025/2026. Come di consueto, alla vigilia del big match, gli allenatori delle rispettive squadre hanno fatto la classica conferenza stampa per presentare la gara. Igor Tudor, allenatore bianconero, ha voluto spendere anche due parole su Luka Modric, suo ex compagno in Nazionale. Ecco, di seguito, le sue parole sul centrocampista croato:
Juventus-Milan, le parole di Tudor su Modric—
Su Modric? "Ho giocato anche in nazionale con Modric. Lui ha fatto la storia del nostro popolo. Uno come lui non nascerà più. Nessuno si avvicina a lui, è il doppio di chiunque. Questa cosa qua è un'altra cosa: a quarant'anni gioca a questi livelli, io non ho mai visto questo. Io sono orgoglioso di lui. Speriamo che domani faccia caga*e (ride ndr)".
