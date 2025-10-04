Milan, Allegri: 'Jashari corre sulla sabbia'. Quando può tornare?

Pianeta Milan
Juventus-Milan, Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa: tra i temi trattati l'allenatore parla anche di come sta Ardon Jashari. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Il Milan si prepara alla sfida contro la Juventus. Dalla panchina dovrebbero partire sia Nkunku che Ricci. Massimiliano Allegri, che ha parlato in conferenza, dice questo: "La partita dura 95 minuti, gli ultimi 35 magari c'è bisogno di certi giocatori. Sono contento di Ricci, che può giocare davanti alla difesa o mezzala". Poi l'allenatore aggiunge questo sull'attaccante francese: "Nkunku è cresciuto fisicamente, tecnicamente è indiscutibile. L'importante è essere tutti focalizzati all'obiettivo".

Milan, Allegri su Jashari

Un giocatore non potrà fare parte della partita ovvero Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero è fuori da prima di Milan-Lecce per la frattura alla gamba subita in allenamento. Quando potrebbe rientrare? A dare aggiornamenti importanti ci pensa sempre Allegri: "Spero presto. Credo ci vogliamo ancora un mesetto, ha iniziato a correre sulla sabbia ma serve ancora un po' di pazienza".

Vedremo quando Jashari sarà di nuovo disponibile per il Milan di Allegri. Lo svizzero potrebbe essere un altro pezzo del puzzle importante per il centrocamo rossonero.

