Milan, Allegri: 'Jashari corre sulla sabbia'. Quando può tornare?

Il Milan si prepara alla sfida contro la Juventus. Dalla panchina dovrebbero partire sia Nkunku che Ricci. Massimiliano Allegri, che ha parlato in conferenza, dice questo: "La partita dura 95 minuti, gli ultimi 35 magari c'è bisogno di certi giocatori. Sono contento di Ricci, che può giocare davanti alla difesa o mezzala". Poi l'allenatore aggiunge questo sull'attaccante francese: "Nkunku è cresciuto fisicamente, tecnicamente è indiscutibile. L'importante è essere tutti focalizzati all'obiettivo".