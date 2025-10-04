Milan, Allegri lancia segnali a Leao: 'Aiutati che Dio ti aiuta'

Milan, Allegri su Leao

Questa può essere la stagione del passo in avanti definitivo per il portoghese? "Deve ancora iniziare la stagione. Si è fermato subito, aveva iniziato bene. Ha voglia di fare. Non è nelle mie mani, ma nelle sue. Aiutati che Dio ti aiuta. Sa benissimo che per lui è una stagione importante, la squadra ha bisogno di lui e lui della squadra. Ha voglia di fare, è la cosa più importante".