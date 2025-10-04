Milan, Allegri lancia segnali a Leao: 'Aiutati che Dio ti aiuta'

Uno dei temi in casa Milan resta sempre Rafael Leao. Il calciatore portoghese è tornato in campo contro il Napoli giocando una buona mezzora dopo più di un mese di stop dato dall'infortunio subito in Coppa Italia contro il Bari. Un rientro in campo difficile anche dal punto di vista fisico, visto che Leao deve assolutamente ritrovare la gamba dei giorni migliori. Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato proprio di Leao.
Allegri: “Leao? Aiutati che Dio ti aiuta. Sa benissimo che per lui è …”
Juventus-Milan, Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa: tra i temi trattati l'allenatore parla anche delle prospettive per Rafa Leao. Ecco le sue parole
Questa può essere la stagione del passo in avanti definitivo per il portoghese? "Deve ancora iniziare la stagione. Si è fermato subito, aveva iniziato bene. Ha voglia di fare. Non è nelle mie mani, ma nelle sue. Aiutati che Dio ti aiuta. Sa benissimo che per lui è una stagione importante, la squadra ha bisogno di lui e lui della squadra. Ha voglia di fare, è la cosa più importante".
Un messaggio importante quello lanciato dall'allenatore del Milan al suo talento.
