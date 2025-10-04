Juventus-Milan, Allegri una speranza per Leao. Nkunku fiducia che ...

Juventus-Milan, Massimiliano Allegri potrebbe puntare su Gimenez e Pulisic in attacco tenendosi in panchina due possibili ingressi di lusso ovvero Leao e Nkunku. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', il portoghese è rientrato in campo dopo 42 giorni contro il Napoli non brillando e facendo arrabbiare Allegri per l’atteggiamento troppo passivo in fase di non possesso. La speranza dell'allenatore è che contro la Juventus Rafa possa spaccare la partita partendo dalla panchina. Il portoghese deve poi rompere un tabù: nello stadio della Juve, non è mai riuscito a segnare o servire un assist.