Juventus-Milan, Allegri una speranza per Leao. Nkunku fiducia che ...

Juventus-Milan, Massimiliano Allegri potrebbe puntare su Gimenez e Pulisic in attacco tenendosi in panchina due possibili ingressi di lusso ovvero Leao e Nkunku. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', il portoghese è rientrato in campo dopo 42 giorni contro il Napoli non brillando e facendo arrabbiare Allegri per l’atteggiamento troppo passivo in fase di non possesso. La speranza dell'allenatore è che contro la Juventus Rafa possa spaccare la partita partendo dalla panchina. Il portoghese deve poi rompere un tabù: nello stadio della Juve, non è mai riuscito a segnare o servire un assist.
La rosea parla anche di Nkunku in crescita negli allenamenti e che dovrebbe entrare a gara in corso contro la Juventus. Inoltre il francese torna tra i convocati della Francia: un segnale chiaro, la fiducia intorno a lui è crescente. Secondo il quotidano, probabile pensare che a un certo punto di Juventus-Milan, Leao-Nkunku sia la coppia offensiva dei rossoneri.