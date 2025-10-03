Il Milan sa stare senza Leao: ora è una risorsa in più per la squadra

Negli ultimi anni Rafael Leao è sempre stato tra i giocatori più importanti del Milan . All'interno di una squadra che spesso non funzionava, gli sono state assegnate forse troppe responsabilità. Quando l'iniziativa offensiva dei rossoneri stentava a decollare, si dava la palla a Leao, sperando che potesse risolvere la situazione. Questo inizio di stagione ha cambiato totalmente le carte in tavola. Si può pensare che sia ovvio, vista l'assenza forzata causa infortunio al polpaccio. E invece non è una cosa scontata.

Non appena Massimiliano Allegri è tornato sulla panchina rossonera, ci si domandava se il tecnico sarebbe riuscito a far fare lo step di maturità definitivo al fenomeno portoghese. Per ora, il giudizio su questo tema è sospeso. È sotto gli occhi di tutti, però, un'altra impresa compiuta in queste prime partite dall'allenatore: è riuscito a far vincere e a far giocare bene la squadra anche senza Leao. Un'impresa ardua, considerato l'esordio shock contro la Cremonese e la centralità del numero 10 nel progetto. Ora Leao è pronto a ritornare in campo. Con un Milan che ha imparato a fare a meno di lui, Rafa può diventare un problema? Lo domanda 'Gazzetta.it'.