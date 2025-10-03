Il Milan sa stare senza Leao: ora è una risorsa in più per la squadra

Leao sta tornando: un valore aggiunto per il Milan—
Essendo cambiato l'assetto della squadra, ora Leao non avrà più la pressoché totale responsabilità della produzione offensiva del Milan. E questo è un dato molto positivo. Il fenomeno portoghese dovrà adattarsi ai nuovi meccanismi collaudati di una squadra che ha dimostrato di avere diverse soluzioni offensive a disposizione. Non ci si riferisce solo agli attaccanti utilizzabili, ma anche ai centrocampisti abili ad inserirsi in area e a concludere a rete. Nel novero di questi giocatori, vanno segnalati Saelemaekers, Loftus-Cheek e Rabiot, ad esempio. Inoltre, la regia illuminata di Modric e il cinismo spietato di Pulisic fanno il resto. Adesso, Leao dovrà essere bravo a inserirsi in questo contesto.
Le incognite rispetto alla sua integrazione sono due. La prima riguarda il ruolo in campo. Nel 3-5-2 di Allegri Leao dovrà agire da prima punta, spostandosi dalla sua amata corsia di sinistra. La seconda riguarda la sua disciplina tattica e la sua disponibilità al sacrificio. Se il portoghese, aiutato dallo staff tecnico dell'allenatore, riuscirà a dimostrare progressi da questi punti di vista, il Milan si ritroverà in casa una risorsa straordinaria, capace di spostare gli equilibri in qualsiasi partita di Serie A.
