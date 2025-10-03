Quanti ex in Juventus-Milan, Rabiot rimpianto bianconero?

"Ciao vagabondo!": questo è stato il saluto di Massimiliano Allegri ad Adrien Rabiot al suo primo giorno di allenamento a Milanello. Ma il centrocampista ha vagabondato così tanto durante la sua carriera? In verità, no. E allora, a cosa si riferiva il tecnico livornese? Probabilmente ai due recenti cambi di maglia, uno a stagione. Tutto è partito da quando ha lasciato la Juventus, alla fine dell'estate del 2024. Precedentemente, la mezzala francese aveva militato solo per il PSG, nel cui settore giovanile è cresciuto, e per i bianconeri. In quell'occasione (dal 2021 al 2024) Allegri e Rabiot si sono incontrati e hanno lavorato insieme. Adesso, di nuovo insieme al Milan, affronteranno il loro ex club. L'edizione odierna di 'Tuttosport' ripercorre la fine del rapporto tra Rabiot e la Juventus.