Quanti ex in Juventus-Milan, Rabiot rimpianto bianconero?

Juventus-Milan vedrà in campo tanti ex. A cominciare da Massimiliano Allegri fino ad Adrien Rabiot. L'edizione odierna di 'Tuttosport' ripercorre il divorzio tra il centrocampista e il club bianconero
"Ciao vagabondo!": questo è stato il saluto di Massimiliano Allegri ad Adrien Rabiot al suo primo giorno di allenamento a Milanello. Ma il centrocampista ha vagabondato così tanto durante la sua carriera? In verità, no. E allora, a cosa si riferiva il tecnico livornese? Probabilmente ai due recenti cambi di maglia, uno a stagione. Tutto è partito da quando ha lasciato la Juventus, alla fine dell'estate del 2024. Precedentemente, la mezzala francese aveva militato solo per il PSG, nel cui settore giovanile è cresciuto, e per i bianconeri. In quell'occasione (dal 2021 al 2024) Allegri e Rabiot si sono incontrati e hanno lavorato insieme. Adesso, di nuovo insieme al Milan, affronteranno il loro ex club. L'edizione odierna di 'Tuttosport' ripercorre la fine del rapporto tra Rabiot e la Juventus.

L'addio di Rabiot alla Juventus

Rabiot ha giocato con la maglia bianconera per 4 anni. In poco tempo, soprattutto nei tre anni sotto la guida di Allegri, era diventato un riferimento per la squadra. Tanto è vero che in alcune occasioni aveva indossato la fascia da capitano e - se fosse restato - l'avrebbe con ogni probabilità ereditata da Danilo.

Tutto ciò, però, non è potuto accadere. La fine dell'avventura juventina di Allegri ha coinciso anche con la fine della stessa per il suo 'pupillo'. Venendo a mancare questo allenatore e non sentendo soddisfatta la propria richiesta economica circa il rinnovo di contratto, Rabiot ha deciso di salutare la 'Vecchia Signora'. Domenica sera, all'Allianz Stadium, affronterà per la prima volta il suo passato. Come sottolinea 'Tuttosport', il francese ha ammesso che non si tratta di una partita come le altre. Visto il suo straordinario impatto in rossonero, i tifosi juventini lo rimpiangono eccome.

