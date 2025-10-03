Ottime notizie per Massimiliano Allegri , allenatore del Milan , a poco più di 48 ore dalla sfida all'Allianz Stadium di Torino , contro la Juventus di Igor Tudor , in programma domenica 5 ottobre alle ore 20:45 . Come riferito, infatti, da 'Sky Sport', Fikayo Tomori - che negli ultimi giorni si era allenato a parte - ha svolto in gruppo l'intera seduta. Di conseguenza, è recuperato per il big match contro i bianconeri.

Juventus-Milan, Tomori recupera e si allena in gruppo

Tomori ha svolto l'allenamento in gruppo dopo aver ricevuto il via libera dallo staff medico del Milan, che ha considerato definitivamente smaltito il risentimento all'adduttore della coscia destra accusato dal difensore centrale inglese, classe 1997, sul finire di Milan-Napoli. Un problema che - domenica scorsa - lo aveva costretto a uscire all'80', sostituito da Koni De Winter. Tomori, dunque, è clinicamente guarito e sarà a disposizione di Allegri.