JUVENTUS-MILAN

Juventus-Milan, Yildiz sfida Pulisic: differenze e analogie tra i due fantasisti

Juventus-Milan, sfida nella sfida tra Yildiz e Pulisic: gol, assist e tanta inventiva
Kenan Yildiz contro Christian Pulisic si annuncia come uno dei duelli più interessanti di Juventus-Milan di domenica 5 ottobre, alle ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino. Chi la spunterà tra il talento turco e 'Capitan America'?
Daniele Triolo 

In Juventus-Milan di domenica sera in campionato, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, uno dei duelli a distanza più interessanti sarà quello tra i due fantasisti: Kenan Yildiz, classe 2005, stellina turca dei bianconeri e Christian Pulisic, classe 1998, trascinatore statunitense dei rossoneri. Una sfida a colpi di talento.

Juventus-Milan, sfida nella sfida tra Yildiz e Pulisic: gol, assist e tanta inventiva

I due sono molto diversi. L'età è la prima discriminante: mentre Yildiz è ancora nella fase della bella promessa che sta sbocciando, Pulisic è già nella fase della maturità. Il primo promette di diventare un fuoriclasse e con molta probabilità lo diventerà, mentre il secondo è un campione fatto e finito, benché non sarà mai un fuoriclasse.

La stazza è un altro fattore: Yildiz è alto 185 centimetri, Pulisic 177. Il primo è potente, il secondo più agile. Infine, di diverso c'è anche il ruolo. Perché mentre il turco è un classico numero 10 prestato all'esterno, lo statunitense è un attaccante laterale che si sta adattando, con risultati magnifici, a giocare da seconda punta. Yildiz è ambidestro, mentre Pulisic è destro naturale, anche se se la cava anche con il sinistro.

Tecnica da vendere per entrambi i fantasisti

Entrambi, però, garantiscono gol, assist e tanta inventiva, enorme qualità. Saltano l'uomo entrambi con naturalezza, hanno nel dribbling - soprattutto nello stretto - il loro punto forte. Sono duttili e funzionali al gioco delle loro squadre, tanto che potrebbero anche giocare da 'falso nueve'. Insomma, una gran bella sfida da osservare nel prossimo Juventus-Milan e che vinca, magari, il 'Capitan America' rossonero.

