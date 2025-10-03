La stazza è un altro fattore: Yildiz è alto 185 centimetri, Pulisic 177. Il primo è potente, il secondo più agile. Infine, di diverso c'è anche il ruolo. Perché mentre il turco è un classico numero 10 prestato all'esterno, lo statunitense è un attaccante laterale che si sta adattando, con risultati magnifici, a giocare da seconda punta. Yildiz è ambidestro, mentre Pulisic è destro naturale, anche se se la cava anche con il sinistro.
Tecnica da vendere per entrambi i fantasisti—
Entrambi, però, garantiscono gol, assist e tanta inventiva, enorme qualità. Saltano l'uomo entrambi con naturalezza, hanno nel dribbling - soprattutto nello stretto - il loro punto forte. Sono duttili e funzionali al gioco delle loro squadre, tanto che potrebbero anche giocare da 'falso nueve'. Insomma, una gran bella sfida da osservare nel prossimo Juventus-Milan e che vinca, magari, il 'Capitan America' rossonero.
