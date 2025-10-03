Juventus-Milan, sfida nella sfida tra Yildiz e Pulisic: gol, assist e tanta inventiva

I due sono molto diversi. L'età è la prima discriminante: mentre Yildiz è ancora nella fase della bella promessa che sta sbocciando, Pulisic è già nella fase della maturità. Il primo promette di diventare un fuoriclasse e con molta probabilità lo diventerà, mentre il secondo è un campione fatto e finito, benché non sarà mai un fuoriclasse.