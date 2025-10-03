"Allegri, esperienza e modo in cui gestisce le situazioni sono ottimi" — Quindi, Tare ha spiegato come sia arrivato Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan in questa stagione: dietro una sua proposta. «La società - ha spiegato il dirigente albanese - ha supportato la mia opinione di assumere Allegri come allenatore perché la sua esperienza e il modo in cui gestisce le diverse situazioni con la squadra, con la società, sono tutti ottimi». Anche l'arrivo di Luka Modrić, arrivato in rossonero grazie a un blitz di Tare in Croazia, è per merito di una sua intuizione.

"Voglio rimanere al Milan il più a lungo possibile: rappresenta il limite" — Su Ardon Jashari, pagato al Bruges in estate ben 39 milioni di euro, bonus inclusi, ma infortunato e fuori causa fino a novembre inoltrato, Tare ha voluto tranquillizzare tutti i tifosi del Diavolo. «Ha tutto per essere un grande giocatore». Dovrà soltanto dimostrarlo in campo quando rientrerà. Più in generale, Tare si è dimostrato entusiasta e grato per essere approdato in rossonero, visto che non ha mai nascosto le proprie simpatie adolescenziali per il Milan.

«Voglio rimanere al Milan - ha confessato in chiusura Tare - il più a lungo possibile, perché è un club che rappresenta il limite: non si può andare più in alto del Milan. Per arrivare a questo livello ci sono stati lavoro durissimo, sacrifici e passione. È un onore poter far parte della storia di questo club. Essere parte di questa realtà mi rende molto soddisfatto. A livello di crescita personale, la mia esperienza con il Milan è fondamentale. Per me non è solo un club, ma una parte integrante della mia carriera e della mia vita. E quindi è un obbligo spirituale vincere con questo club ed essere parte della sua storia».