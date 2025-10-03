Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, Tare: “La società mi ha supportato su Allegri. Jashari ha tutto per essere un grande”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Tare: “La società mi ha supportato su Allegri. Jashari ha tutto per essere un grande”

Milan, Tare: 'La società mi ha supportato su Allegri. Jashari ha tutto per essere un grande'
Igli Tare, direttore sportivo del Milan dallo scorso 26 maggio 2025, ha parlato a 'Top Channel', media albanese, regalando contenuti davvero interessanti anche per i tifosi rossoneri. Ecco uno stralcio importante delle sue dichiarazioni
Daniele Triolo Redattore 

Ieri Igli Tare, direttore sportivo del Milan dallo scorso 26 maggio 2025, ha parlato a 'Top Channel', media albanese, regalando alcune interessanti dichiarazioni, riportate dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. In primis, Tare ha parlato della sua nomina a DS del club di Via Aldo Rossi.

Tare: "Milan? Opportunità anche in passato. Era solo questione di tempo"

—  

«Era una possibilità che sentivo che sarebbe arrivata. Ho sempre pensato che un giorno le mie strade e quelle del Milan si sarebbero incrociate. C'era anche stata l'opportunità in passato, ma sapevo che era solo questione di tempo. Sono stato molto paziente fin dal momento in cui ho concluso l'esperienza con la Lazio, nella quale ho vissuto 18 anni, di cui 3 da giocatore e 15 da direttore sportivo».

LEGGI ANCHE

"Allegri, esperienza e modo in cui gestisce le situazioni sono ottimi"

—  

Quindi, Tare ha spiegato come sia arrivato Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan in questa stagione: dietro una sua proposta. «La società - ha spiegato il dirigente albanese - ha supportato la mia opinione di assumere Allegri come allenatore perché la sua esperienza e il modo in cui gestisce le diverse situazioni con la squadra, con la società, sono tutti ottimi». Anche l'arrivo di Luka Modrić, arrivato in rossonero grazie a un blitz di Tare in Croazia, è per merito di una sua intuizione.

"Voglio rimanere al Milan il più a lungo possibile: rappresenta il limite"

—  

Su Ardon Jashari, pagato al Bruges in estate ben 39 milioni di euro, bonus inclusi, ma infortunato e fuori causa fino a novembre inoltrato, Tare ha voluto tranquillizzare tutti i tifosi del Diavolo. «Ha tutto per essere un grande giocatore». Dovrà soltanto dimostrarlo in campo quando rientrerà. Più in generale, Tare si è dimostrato entusiasta e grato per essere approdato in rossonero, visto che non ha mai nascosto le proprie simpatie adolescenziali per il Milan.

"Un obbligo spirituale vincere con questo club ed essere parte della sua storia"

—  

LEGGI ANCHE: Juventus-Milan, De Winter titolare per Tomori? Ecco la missione che gli affiderebbe Allegri >>>

«Voglio rimanere al Milan - ha confessato in chiusura Tare - il più a lungo possibile, perché è un club che rappresenta il limite: non si può andare più in alto del Milan. Per arrivare a questo livello ci sono stati lavoro durissimo, sacrifici e passione. È un onore poter far parte della storia di questo club. Essere parte di questa realtà mi rende molto soddisfatto. A livello di crescita personale, la mia esperienza con il Milan è fondamentale. Per me non è solo un club, ma una parte integrante della mia carriera e della mia vita. E quindi è un obbligo spirituale vincere con questo club ed essere parte della sua storia».

Leggi anche
Juventus-Milan, Allegri torna allo ‘Stadium’ da avversario dopo 12 anni: allora finì...
Juventus-Milan, De Winter titolare per Tomori? Ecco la missione che gli affiderebbe Allegri

© RIPRODUZIONE RISERVATA