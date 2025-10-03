Pianeta Milan
JUVENTUS-MILAN

Juventus-Milan, Allegri torna allo 'Stadium' da avversario dopo 12 anni: allora finì così

Juventus-Milan, Allegri torna allo 'Stadium' da avversario dopo 12 anni: allora finì così
Per Massimiliano Allegri la partita Juventus-Milan, match della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 5 ottobre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium, non può essere una gara come un'altra: ha legato a queste squadre la sua carriera
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in vista di Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 5 ottobre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino, ha ricordato come, per l'occasione, Massimiliano Allegri torni in quella che è stata la sua casa per 8 stagioni, per la prima volta, da avversario dopo esattamente 12 anni.

Juventus-Milan, Allegri di nuovo allo 'Stadium' alla guida dei rossoneri

Juventus-Milan non può essere una partita come un'altra per Allegri che, di fatto, ha legato la sua carriera da tecnico ad alti livelli proprio ai rossoneri, dove è tornato in estate dopo le prime tre stagioni e mezza trascorse dal 2010 al 2014 e ai bianconeri, con cui ha vissuto due cicli. Il primo, dal 2014 al 2019 e il secondo dal 2021 al 2024.

Trofei? Tantissimi. Con il Milan i primi, uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Con la Juventus, poi, il livornese ha aggiunto 5 Scudetti, 5 Coppe Italia (un record) e altre 2 Supercoppe Italiane. Nel mezzo, anche due finali di Champions League, perse, contro Barcellona (2015) e Real Madrid (2017) a Berlino e Cardiff.

Dodici anni fa, però, per il suo Milan non andò molto bene

LEGGI ANCHE: Juventus-Milan, De Winter titolare per Tomori? Ecco la missione che gli affiderebbe Allegri >>>

L'ultimo Juventus-Milan con Allegri allo 'Stadium' sulla panchina rossonera anziché quella bianconera è stato il 6 ottobre 2013. All'epoca, vinse la Juve, per 3-2, con i gol di un altro ex, Andrea Pirlo, poi Sebastian Giovinco e Giorgio Chiellini; per il Diavolo, doppietta di Sulley Muntari.

