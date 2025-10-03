Trofei? Tantissimi. Con il Milan i primi, uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Con la Juventus, poi, il livornese ha aggiunto 5 Scudetti, 5 Coppe Italia (un record) e altre 2 Supercoppe Italiane. Nel mezzo, anche due finali di Champions League, perse, contro Barcellona (2015) e Real Madrid (2017) a Berlino e Cardiff.
Dodici anni fa, però, per il suo Milan non andò molto bene—
L'ultimo Juventus-Milan con Allegri allo 'Stadium' sulla panchina rossonera anziché quella bianconera è stato il 6 ottobre 2013. All'epoca, vinse la Juve, per 3-2, con i gol di un altro ex, Andrea Pirlo, poi Sebastian Giovinco e Giorgio Chiellini; per il Diavolo, doppietta di Sulley Muntari.
