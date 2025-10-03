Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in vista di Juventus-Milan , partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 5 ottobre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino , ha ricordato come, per l'occasione, Massimiliano Allegri torni in quella che è stata la sua casa per 8 stagioni , per la prima volta, da avversario dopo esattamente 12 anni .

Juventus-Milan, Allegri di nuovo allo 'Stadium' alla guida dei rossoneri

Juventus-Milan non può essere una partita come un'altra per Allegri che, di fatto, ha legato la sua carriera da tecnico ad alti livelli proprio ai rossoneri, dove è tornato in estate dopo le prime tre stagioni e mezza trascorse dal 2010 al 2014 e ai bianconeri, con cui ha vissuto due cicli. Il primo, dal 2014 al 2019 e il secondo dal 2021 al 2024.