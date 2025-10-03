Fin qui ha giocato in tutti i ruoli della difesa a tre

Fin qui, in stagione, De Winter è subentrato due volte come centrale sinistro della difesa a tre, rilevando Strahinja Pavlović contro il Bologna (45') e contro l'Udinese (22); ha dato il cambio a Matteo Gabbia in Coppa Italia contro il Lecce per 90' da centrale; quindi è entrato sul centro-destra per Tomori per 10' più recupero contro il Napoli. Duttile e funzionale, Juventus-Milan per De Winter dunque rappresentare la grande occasione.