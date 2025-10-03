Pianeta Milan
JUVENTUS-MILAN

Juventus-Milan, De Winter titolare per Tomori? Ecco la missione che gli affiderebbe Allegri

Juventus-Milan, si va verso la prima da titolare per De Winter. Per lui subito esame difficile
Koni De Winter, difensore centrale belga classe 2002, ex Juventus oggi al Milan, potrebbe esordire da titolare con la maglia rossonera in campionato proprio all'Allianz Stadium contro i bianconeri. Il punto di 'Tuttosport' oggi in edicola
Per 'Tuttosport' oggi in edicola, viste le condizioni fisiche precarie di Fikayo Tomori, che si sta allenando a parte per un risentimento all'adduttore, si va verso una maglia da titolare, in Juventus-Milan di domenica sera in Serie A, per il difensore centrale belga Koni De Winter, classe 2002.

Juventus-Milan, De Winter si prepara per giocare

Ironia della sorte, dunque, De Winter potrebbe debuttare da titolare in campionato con la maglia del Milan proprio contro la Juventus, squadra in cui ha svolto la trafila delle giovanili e con la quale ha esordito da professionista, in Champions League, in Chelsea-Juventus 4-0 del 23 novembre 2021. Quando in panchina c'era Massimiliano Allegri, attuale tecnico rossonero.

Per De Winter, qualora giocasse, subito un esame difficile. Molto arduo. Da centrale di destra nel 3-5-2 di Allegri, infatti, avrebbe il compito di limitare la genialità del talento turco Kenan Yıldız, stellina della Juventus. Allegri spererà fino all'ultimo di recuperare il titolare Tomori; nel caso in cui, però, non vi riuscisse, terrà bene in caldo l'ex Genoa, arrivato al Milan per 20 milioni di euro nell'ultimo calciomercato estivo.

Fin qui ha giocato in tutti i ruoli della difesa a tre

Fin qui, in stagione, De Winter è subentrato due volte come centrale sinistro della difesa a tre, rilevando Strahinja Pavlović contro il Bologna (45') e contro l'Udinese (22); ha dato il cambio a Matteo Gabbia in Coppa Italia contro il Lecce per 90' da centrale; quindi è entrato sul centro-destra per Tomori per 10' più recupero contro il Napoli. Duttile e funzionale, Juventus-Milan per De Winter dunque rappresentare la grande occasione.

Finora sono 5 i precedenti di De Winter contro la Juventus. Nella stagione 2022-2023, con la maglia dell'Empoli, perse 4-0 allo 'Stadium'. Due pareggi, con quella del Genoa, nell'annata seguente, la 2023-2024 (1-1 e 0-0). Infine, nell'ultima stagione, 2024-2025, altre due sconfitte (3-0 e 1-0). Sarà pure ora di una bella, prima vittoria?

