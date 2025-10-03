Per De Winter, qualora giocasse, subito un esame difficile. Molto arduo. Da centrale di destra nel 3-5-2 di Allegri, infatti, avrebbe il compito di limitare la genialità del talento turco Kenan Yıldız, stellina della Juventus. Allegri spererà fino all'ultimo di recuperare il titolare Tomori; nel caso in cui, però, non vi riuscisse, terrà bene in caldo l'ex Genoa, arrivato al Milan per 20 milioni di euro nell'ultimo calciomercato estivo.
Fin qui ha giocato in tutti i ruoli della difesa a tre—
Fin qui, in stagione, De Winter è subentrato due volte come centrale sinistro della difesa a tre, rilevando Strahinja Pavlović contro il Bologna (45') e contro l'Udinese (22); ha dato il cambio a Matteo Gabbia in Coppa Italia contro il Lecce per 90' da centrale; quindi è entrato sul centro-destra per Tomori per 10' più recupero contro il Napoli. Duttile e funzionale, Juventus-Milan per De Winter dunque rappresentare la grande occasione.
LEGGI ANCHE: Il Milan non molla il fuoriclasse del Real Madrid: affare possibile? Ecco quanto sappiamo >>>
Finora sono 5 i precedenti di De Winter contro la Juventus. Nella stagione 2022-2023, con la maglia dell'Empoli, perse 4-0 allo 'Stadium'. Due pareggi, con quella del Genoa, nell'annata seguente, la 2023-2024 (1-1 e 0-0). Infine, nell'ultima stagione, 2024-2025, altre due sconfitte (3-0 e 1-0). Sarà pure ora di una bella, prima vittoria?
© RIPRODUZIONE RISERVATA