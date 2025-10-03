Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, non dovrebbe partire dall'inizio in Juventus-Milan di domenica, ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino, nonostante si stia allenando bene in gruppo da giorni. Ma ha cambiato capigliatura!
Domenica 5 ottobre, all'Allianz Stadium di Torino, si disputerà Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 e, nonostante si stia allenando bene in gruppo da giorni, dopo essere rientrato in campo domenica scorsa contro il Napoli in seguito all'infortunio al polpaccio, è praticamente escluso che Rafael Leao possa partire dall'inizio. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.
Juventus-Milan, Leao partirà dalla panchina
Nel 3-5-2 dell'allenatore Massimiliano Allegri, al fianco di Christian Pulisic in attacco, troverà spazio uno tra Santiago Giménez e Christopher Nkunku, con Leao arma dalla panchina a gara in corso. Il numero 10 portoghese avrà a disposizione un'altra sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali per poter ritrovare la forma migliore a Milanello. A meno che il Commissario Tecnico del suo Portogallo, ovvero Roberto Martínez, non decida di includerlo nella lista dei suoi convocati.