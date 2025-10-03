Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Juventus-Milan, poche chance che giochi Leao titolare. Intanto però si è rifatto l’acconciatura

JUVENTUS-MILAN

Juventus-Milan, poche chance che giochi Leao titolare. Intanto però si è rifatto l’acconciatura

Juventus-Milan, poche chance che giochi Leao titolare. Intanto però si è rifatto l'acconciatura
Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, non dovrebbe partire dall'inizio in Juventus-Milan di domenica, ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino, nonostante si stia allenando bene in gruppo da giorni. Ma ha cambiato capigliatura!
Daniele Triolo Redattore 

Domenica 5 ottobre, all'Allianz Stadium di Torino, si disputerà Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 e, nonostante si stia allenando bene in gruppo da giorni, dopo essere rientrato in campo domenica scorsa contro il Napoli in seguito all'infortunio al polpaccio, è praticamente escluso che Rafael Leao possa partire dall'inizio. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Juventus-Milan, Leao partirà dalla panchina

—  

Nel 3-5-2 dell'allenatore Massimiliano Allegri, al fianco di Christian Pulisic in attacco, troverà spazio uno tra Santiago Giménez e Christopher Nkunku, con Leao arma dalla panchina a gara in corso. Il numero 10 portoghese avrà a disposizione un'altra sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali per poter ritrovare la forma migliore a Milanello. A meno che il Commissario Tecnico del suo Portogallo, ovvero Roberto Martínez, non decida di includerlo nella lista dei suoi convocati.

LEGGI ANCHE

Treccine piccole e incrociate tra loro per il numero 10

—  

LEGGI ANCHE: Il Milan non molla il fuoriclasse del Real Madrid: affare possibile? Ecco quanto sappiamo >>>

Intanto, curiosità della 'rosea', Leao si è rifatto il look, mostrandosi con la nuova acconciatura sui propri canali social ufficiali. I suoi lunghi capelli sono ora raccolti in tante piccole treccine, di nuovo incrociate tra di loro. Leao ha esibito su 'Instagram' l’ultimo lavoro del suo parrucchiere di fiducia e così si è poi presentato al campo a Milanello per l'allenamento.

Leggi anche
Juventus-Milan, il ritorno di ex da Allegri con uno di questi due in attacco con Pulisic
Juventus-Milan, giocherà Vlahovic? Per Serena “in rossonero avrebbe avuto senso”

© RIPRODUZIONE RISERVATA