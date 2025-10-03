Pianeta Milan
JUVENTUS-MILAN

Juventus-Milan, giocherà Vlahovic? Per Serena “in rossonero avrebbe avuto senso”

Juventus, Vlahovic sfida Allegri che tanto lo voleva. Serena: 'Nel Milan avrebbe avuto senso'
In Juventus-Milan di domenica, ore 20:45, per la 6^ giornata della Serie A 2025-2025 potrebbe giocare titolare tra i bianconeri l'attaccante serbo Dusan Vlahovic, obiettivo di mercato estivo del Diavolo: ne parla Aldo Serena al 'CorSera'
Domenica 5 ottobre, alle ore 20:45, si disputerà all'Allianz Stadium di Torino la sfida Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 e, nella fila dei bianconeri di Igor Tudor, tra Jonathan David, Loïs Openda e Dusan Vlahovic, potrebbe giocare titolare proprio quest'ultimo al centro dell'attacco.

Juventus-Milan con Vlahovic titolare? Parla Serena

"Non mi stupirei se contro il Milan giocasse titolare Vlahovic", ha detto Aldo Serena, in esclusiva, al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Serena, che conosce bene sia la Juventus (36 gol in 71 partite in bianconero in carriera) sia il Milan (14 reti in 46 partite) ha focalizzato la propria attenzione sul centravanti serbo, classe 2000, a lungo obiettivo di mercato proprio dei rossoneri nell'ultima estate.

Massimiliano Allegri lo avrebbe voluto al Milan, ma lo stipendio di 12 milioni di euro netti per il suo ultimo anno di contratto con la Juventus ha reso quasi impossibile il suo approdo a Milanello. Vlahovic, dunque, è rimasto a Torino in scadenza, partendo da terza scelta. Ma, fin qui, è quello che ha reso di più: 7 partite, 4 reti in 241' sul terreno di gioco. La media di un gol ogni 60' pur partendo dalla panchina.

Ecco cosa disse di lui Allegri nel 2022

"Forse quando subentra - ha ipotizzato Serena su Vlahovic a pochi giorni da Juventus-Milan - è più libero di mente e sente meno la pressione addosso". Con Allegri, che alla Juventus lo aveva accolto in grande stile ("Vlahovic è intelligente e sveglio. Con Erling Braut Haaland e Kylian Mbappé è tra i centravanti più forti del mondo") nel gennaio 2022, però, non è stato sempre tutto rose e fiori. I due, ad ogni modo, si sarebbero ritrovati volentieri in rossonero.

Da gran professionista, ora e fino a fine stagione Vlahovic cercherà di rendere al massimo per la Juventus, pur dovendo combattere per un posto in squadra nell'anno dei Mondiali. Per Serena, però, chi è che meriterebbe di più una maglia da titolare? "Dei tre, Vlahovic è quello che offre un maggior punto di riferimento ed è il motivo per il quale, a occhio, avrebbe avuto un senso anche nel Milan", la sua chiosa.

