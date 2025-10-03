Massimiliano Allegri lo avrebbe voluto al Milan, ma lo stipendio di 12 milioni di euro netti per il suo ultimo anno di contratto con la Juventus ha reso quasi impossibile il suo approdo a Milanello. Vlahovic, dunque, è rimasto a Torino in scadenza, partendo da terza scelta. Ma, fin qui, è quello che ha reso di più: 7 partite, 4 reti in 241' sul terreno di gioco. La media di un gol ogni 60' pur partendo dalla panchina.

Ecco cosa disse di lui Allegri nel 2022 — "Forse quando subentra - ha ipotizzato Serena su Vlahovic a pochi giorni da Juventus-Milan - è più libero di mente e sente meno la pressione addosso". Con Allegri, che alla Juventus lo aveva accolto in grande stile ("Vlahovic è intelligente e sveglio. Con Erling Braut Haaland e Kylian Mbappé è tra i centravanti più forti del mondo") nel gennaio 2022, però, non è stato sempre tutto rose e fiori. I due, ad ogni modo, si sarebbero ritrovati volentieri in rossonero.

Da gran professionista, ora e fino a fine stagione Vlahovic cercherà di rendere al massimo per la Juventus, pur dovendo combattere per un posto in squadra nell'anno dei Mondiali. Per Serena, però, chi è che meriterebbe di più una maglia da titolare? "Dei tre, Vlahovic è quello che offre un maggior punto di riferimento ed è il motivo per il quale, a occhio, avrebbe avuto un senso anche nel Milan", la sua chiosa.