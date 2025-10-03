Milan, Modric stupisce ogni giorno di più — L'entusiasmo per il gioco, l'amore per il calcio, la passione per il suo lavoro contribuiscono a tenerlo attivo e vivace, ma, come sottolineato dalla 'rosea', c'è anche una componente strettamente fisica. La sua costituzione lo aiuta nel 'conservarsi' bene e la cura che lui ha del proprio corpo fa il resto.

Prima e dopo l'allenamento con la squadra, per esempio, Modric conserva una routine di riscaldamento e ripresa che lo supporta nella conservazione. L'alimentazione e le buone abitudini coltivate negli anni, poi, fanno il resto. E il suo minutaggio è aumentato rispetto a quello dell'ultima stagione con il Real Madrid.

Con il Milan gioca di più di quanto facesse a Madrid — Finora, con il Milan, è rimasto in campo il 70% dei minuti giocati dai rossoneri. L'anno passato, con i 'Blancos', in proporzione era stato meno del 50%. Quando gioca, poi, incanta e incide: assist a Lecce per Ruben Loftus-Cheek, gol-vittoria contro il Bologna. Ma anche i tocchi d'esterno, le verticalizzazioni, l'impostazione del gioco e una grande dedizione alla fase difensiva.

Se i rossoneri, oggi, possono godersi questo Modric è perché per lui - di fatto - la partita è una conseguenza di come approccia agli allenamenti: da quando è a Milano non ne ha saltato uno e cura con l'allenatore Massimiliano Allegri e con il suo staff ogni minimo dettaglio. Sperando di spostare più in avanti possibile la data del suo ritiro.