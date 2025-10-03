Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Modric, test fisici sorprendenti: ecco perché a 40 anni la stella del Milan rende così

ULTIME MILAN NEWS

Modric, test fisici sorprendenti: ecco perché a 40 anni la stella del Milan rende così

Milan, seconda giovinezza per Modric: per i test fisici è praticamente un ragazzo
Luka Modric, centrocampista del Milan, nonostante l'età corre come un ragazzino. Il suo minutaggio è cresciuto rispetto all'ultima stagione in Spagna con il Real Madrid. Il segreto? Cura maniacale del suo corpo e degli allenamenti
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Luka Modric, classe 1985, centrocampista croato giunto al Milan da svincolato - dopo 13 stagioni nel Real Madrid - nell'ultimo calciomercato estivo. Il suo impatto nel mondo rossonero? Inaspettato, quasi una rivelazione.

Questo perché, nonostante i 40 anni, il fisico di Modric - la cui classe innata con il pallone tra i piedi è fuori discussione - tiene benissimo e i test fisici lo dimostrano. Per questi, Modric ha la fluidità di corsa di un giovane, così come la resistenza e la capacità di ripresa.

LEGGI ANCHE

Milan, Modric stupisce ogni giorno di più

—  

L'entusiasmo per il gioco, l'amore per il calcio, la passione per il suo lavoro contribuiscono a tenerlo attivo e vivace, ma, come sottolineato dalla 'rosea', c'è anche una componente strettamente fisica. La sua costituzione lo aiuta nel 'conservarsi' bene e la cura che lui ha del proprio corpo fa il resto.

Prima e dopo l'allenamento con la squadra, per esempio, Modric conserva una routine di riscaldamento e ripresa che lo supporta nella conservazione. L'alimentazione e le buone abitudini coltivate negli anni, poi, fanno il resto. E il suo minutaggio è aumentato rispetto a quello dell'ultima stagione con il Real Madrid.

Con il Milan gioca di più di quanto facesse a Madrid

—  

Finora, con il Milan, è rimasto in campo il 70% dei minuti giocati dai rossoneri. L'anno passato, con i 'Blancos', in proporzione era stato meno del 50%. Quando gioca, poi, incanta e incide: assist a Lecce per Ruben Loftus-Cheek, gol-vittoria contro il Bologna. Ma anche i tocchi d'esterno, le verticalizzazioni, l'impostazione del gioco e una grande dedizione alla fase difensiva.

LEGGI ANCHE: Il Milan non molla il fuoriclasse del Real Madrid: affare possibile? Ecco quanto sappiamo >>>

Se i rossoneri, oggi, possono godersi questo Modric è perché per lui - di fatto - la partita è una conseguenza di come approccia agli allenamenti: da quando è a Milano non ne ha saltato uno e cura con l'allenatore Massimiliano Allegri e con il suo staff ogni minimo dettaglio. Sperando di spostare più in avanti possibile la data del suo ritiro.

Leggi anche
Juventus-Milan, il ritorno a Torino di Rabiot: si è tagliato lo stipendio per ‘papà’ Allegri
Prima pagina Tuttosport: “Rabiot, milioni di rimpianti: Juventus-Milan con il veleno...

© RIPRODUZIONE RISERVATA