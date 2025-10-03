In alto, sotto la testata, si parla di Lazio-Torino , in programma domani, sabato 4 ottobre , alle ore 15:00 , per la 6^ giornata della Serie A 2025-2026 . Questo perché, in un pranzo avvenuto ieri al 'Filadelfia', il Presidente Urbano Cairo ha tranquillizzato Marco Baroni , allenatore del Torino , sulle innumerevoli voci di esonero che si rincorrono nelle ultime ore.

Spazio, quindi, al commento delle gare di Europa League (Bologna-Friburgo 1-1 e Roma-Lille 0-1) e Conference League (Fiorentina-Sigma Olomouc 2-0). Pazzesco quanto accaduto allo stadio 'Olimpico', con i giallorossi che hanno sbagliato - due volte con Artem Dovbyk e la terza con Matías Soulé - per tre volte lo stesso calcio di rigore fatto ripetere dall'arbitro.