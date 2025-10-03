In alto, sotto la testata, si parla di Lazio-Torino, in programma domani, sabato 4 ottobre, alle ore 15:00, per la 6^ giornata della Serie A 2025-2026. Questo perché, in un pranzo avvenuto ieri al 'Filadelfia', il Presidente Urbano Cairo ha tranquillizzato Marco Baroni, allenatore del Torino, sulle innumerevoli voci di esonero che si rincorrono nelle ultime ore.
Spazio, quindi, al commento delle gare di Europa League (Bologna-Friburgo 1-1 e Roma-Lille 0-1) e Conference League (Fiorentina-Sigma Olomouc 2-0). Pazzesco quanto accaduto allo stadio 'Olimpico', con i giallorossi che hanno sbagliato - due volte con Artem Dovbyk e la terza con Matías Soulé - per tre volte lo stesso calcio di rigore fatto ripetere dall'arbitro.
Per concludere: la FIFA non estromette Israele dalle sue competizioni e se ne lava le mani, il tutto mentre Fabio Cannavaro, diventando Commissario Tecnico dell'Uzbekistan, sarà presente ai Mondiali 2026.
