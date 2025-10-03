Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: 'Rabiot, milioni di rimpianti: Juventus-Milan con il veleno dell'ex'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 3 ottobre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 3 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Adrien Rabiot, centrocampista francese del Milan, che domenica sera si presenterà all'Allianz Stadium, al cospetto della sua ex squadra, la Juventus, con il veleno dell'ex e con tanti rimpianti da parte dei bianconeri. Per lui, senza dubbio, non sarà una partita come le altre.

In alto, sotto la testata, si parla di Lazio-Torino, in programma domani, sabato 4 ottobre, alle ore 15:00, per la 6^ giornata della Serie A 2025-2026. Questo perché, in un pranzo avvenuto ieri al 'Filadelfia', il Presidente Urbano Cairo ha tranquillizzato Marco Baroni, allenatore del Torino, sulle innumerevoli voci di esonero che si rincorrono nelle ultime ore.

Spazio, quindi, al commento delle gare di Europa League (Bologna-Friburgo 1-1 e Roma-Lille 0-1) e Conference League (Fiorentina-Sigma Olomouc 2-0). Pazzesco quanto accaduto allo stadio 'Olimpico', con i giallorossi che hanno sbagliato - due volte con Artem Dovbyk e la terza con Matías Soulé - per tre volte lo stesso calcio di rigore fatto ripetere dall'arbitro.

Per concludere: la FIFA non estromette Israele dalle sue competizioni e se ne lava le mani, il tutto mentre Fabio Cannavaro, diventando Commissario Tecnico dell'Uzbekistan, sarà presente ai Mondiali 2026.

