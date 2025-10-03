Commento, poi, alle prestazioni e ai risultati delle squadre italiane in Europa e Conference League . Perde in casa, 0-1 , la Roma contro il Lille : i giallorossi sbagliano tre volte lo stesso calcio di rigore (le prime due con Artem Dovbyk , la terza con Matías Soulé ) fatto ripetere dall'arbitro del match.

Pareggio, 1-1, al 'Dall'Ara' del Bologna contro i tedeschi del Friburgo, mentre vince, 2-0, la Fiorentina al 'Franchi' contro il Sigma Olomouc. Spazio, quindi, ai temi del campionato di Serie A. Perché Francisco Conceição si prende la Juventus mentre il Napoli si gode il suo nuovo centravanti, Rasmus Højlund e all'Inter sarà Ange-Yoan Bonny a giocare la prossima partita in coppia in attacco con il capitano Lautaro Martínez.