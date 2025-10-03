Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Baby Modric, il tesoro del Milan: test fisici da record”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Baby Modric, il tesoro del Milan: test fisici da record'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 3 ottobre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 3 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Luka Modric, centrocampista del Milan che, nonostante i 40 anni, in campo corre come i più giovani: test fisici da record per l'ex fuoriclasse del Real Madrid, fulcro del gioco dei rossoneri di Massimiliano Allegri.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 3 ottobre 2025

Commento, poi, alle prestazioni e ai risultati delle squadre italiane in Europa e Conference League. Perde in casa, 0-1, la Roma contro il Lille: i giallorossi sbagliano tre volte lo stesso calcio di rigore (le prime due con Artem Dovbyk, la terza con Matías Soulé) fatto ripetere dall'arbitro del match.

Pareggio, 1-1, al 'Dall'Ara' del Bologna contro i tedeschi del Friburgo, mentre vince, 2-0, la Fiorentina al 'Franchi' contro il Sigma Olomouc. Spazio, quindi, ai temi del campionato di Serie A. Perché Francisco Conceição si prende la Juventus mentre il Napoli si gode il suo nuovo centravanti, Rasmus Højlund e all'Inter sarà Ange-Yoan Bonny a giocare la prossima partita in coppia in attacco con il capitano Lautaro Martínez.

