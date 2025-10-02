Milan, da promessa a certezza: Pulisic ha trovato la sua dimensione in Serie A

Se al Milan c'è un giocatore che negli ultimi anni è cresciuto in modo esponenziale ed è simbolo di continuità, quel qualcuno è Pulisic

Alessia Scataglini 2 ottobre - 13:30

Se al Milan c'è un giocatore che negli ultimi anni è cresciuto in modo esponenziale ed è simbolo di continuità, quel qualcuno è senza ombra di dubbio Christian Pulisic. L'americano, arrivato nell'estate del 2023 per soli 20 milioni di euro, si è imposto sin da subito come pedina imprescindibile, migliorando di stagione in stagione. Per tutti gli allenatori che ha avuto in italia, da Pioli fino ad Allegri, Pulisic è stato un titolare inamovibile.