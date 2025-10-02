Pianeta Milan
Milan, da promessa a certezza: Pulisic ha trovato la sua dimensione in Serie A

Se al Milan c'è un giocatore che negli ultimi anni è cresciuto in modo esponenziale ed è simbolo di continuità, quel qualcuno è Pulisic
Se al Milan c'è un giocatore che negli ultimi anni è cresciuto in modo esponenziale ed è simbolo di continuità, quel qualcuno è senza ombra di dubbio Christian Pulisic. L'americano, arrivato nell'estate del 2023 per soli 20 milioni di euro, si è imposto sin da subito come pedina imprescindibile, migliorando di stagione in stagione. Per tutti gli allenatori che ha avuto in italia, da Pioli fino ad Allegri, Pulisic è stato un titolare inamovibile.

Milan, Pulisic trascina i rossoneri: al lavoro per il rinnovo

Una delle ultime dimostrazioni è la partenza razzo di quest'anno. La prestazione fornita contro il Napoli, tra l'altro, è stata la ciliegina sulla torta. Eletto miglior giocatore della partita, Pulisic ha trascinato la sua squadra alla vittoria, mettendo a segno un assist e un gol. I numeri non mentono: 6 gol e 2 assist per i compagni in sole 5 partite.

Come riferito dal Corriere dello Sport, da quando porta la casacca rossonera sulle spalle, l'americano è il giocatore che ha partecipato a più gol in Serie A nelle ultime 3 stagioni: 46 (con 27 reti e 19 assist), di più di Lautaro Martinez dell'inter (45). Una questione spinosa, però, è quella legata al rinnovo contrattuale. L'attuale scade nel 2027, con opzione unilaterale fino al 2028, ma la dirigenza rossonera è già al lavoro per presentare un rinnovo. Pulisic, ovviamente, a Milan si trova bene e, in estate, ha respinto numerose offerte per rimanere al Milan.

