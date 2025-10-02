Milan, da promessa a certezza: Pulisic ha trovato la sua dimensione in Serie A

LEGGI ANCHE: Milan, chi gioca al posto di Estupinan contro la Juventus? Spazio a Bartesaghi oppure …
Come riferito dal Corriere dello Sport, da quando porta la casacca rossonera sulle spalle, l'americano è il giocatore che ha partecipato a più gol in Serie A nelle ultime 3 stagioni: 46 (con 27 reti e 19 assist), di più di Lautaro Martinez dell'inter (45). Una questione spinosa, però, è quella legata al rinnovo contrattuale. L'attuale scade nel 2027, con opzione unilaterale fino al 2028, ma la dirigenza rossonera è già al lavoro per presentare un rinnovo. Pulisic, ovviamente, a Milan si trova bene e, in estate, ha respinto numerose offerte per rimanere al Milan.
