Strahinja Pavlovic, difensore serbo del Milan classe 2001, appare già rigenerato sotto il nuovo corso di Massimiliano Allegri in rossonero. L'ex RB Salisburgo è molto più sicuro dell'anno passato e ha ancora ampi margini di miglioramento

Milan, Pavlovic migliora partita dopo partita

Già durante la conferenza stampa della sua presentazione, a inizio luglio, Allegri citò Pavlovic come primo nome tra i difensori a sua disposizione. Presumibilmente perché già aveva inquadrato il numero 31 rossonero e compreso che, su di lui, avrebbe potuto lavorare bene. Già dalle prime amichevoli, infatti, il tecnico livornese lo ha schierato titolare e non è mai uscito dalla formazione base.