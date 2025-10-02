La risposta di Pavlovic? È cresciuto partita dopo partita aiutato, per il 'CorSport', dal modo di giocare di Allegri. Pavlovic può difendere forte e usare il proprio fisico sugli avversari, evitando brutte figure in campo aperto, come nella scorsa annata, fondamentale in cui fa logicamente più fatica vista la stazza. Ma Pavlovic, in questo periodo con Allegri nel Milan, è migliorato molto anche con il pallone tra i piedi.
Con Allegri può giocare come preferisce. E palla al piede ...—
LEGGI ANCHE: Nuovo Stadio per Milan e Inter a San Siro, cinque banche in corsa per il finanziamento >>>
Non eccelle in tecnica, ovvio, ma si vede qualche progresso importante. Basti vedere come è nato il gol di Christian Pulisic in Milan-Napoli, ovvero da una sua progressione palla al piede. Il centrale mancino ha ancora ampi margini di miglioramento e Allegri spera che possa diventare - fatte le debite proporzioni - il suo Giorgio Chiellini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA