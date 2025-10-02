Pianeta Milan
Strahinja Pavlovic, difensore serbo del Milan classe 2001, appare già rigenerato sotto il nuovo corso di Massimiliano Allegri in rossonero. L'ex RB Salisburgo è molto più sicuro dell'anno passato e ha ancora ampi margini di miglioramento
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del Milan, ha dedicato un approfondimento a Strahinja Pavlovic, classe 2001, difensore serbo arrivato in rossonero nel calciomercato estivo 2024 per 20 milioni di euro, bonus inclusi. Motivo? Perché sembra proprio un altro giocatore, rispetto alla scorsa stagione, con il nuovo corso rossonero sotto la gestione tecnica di Massimiliano Allegri.

Milan, Pavlovic migliora partita dopo partita

Già durante la conferenza stampa della sua presentazione, a inizio luglio, Allegri citò Pavlovic come primo nome tra i difensori a sua disposizione. Presumibilmente perché già aveva inquadrato il numero 31 rossonero e compreso che, su di lui, avrebbe potuto lavorare bene. Già dalle prime amichevoli, infatti, il tecnico livornese lo ha schierato titolare e non è mai uscito dalla formazione base.

La risposta di Pavlovic? È cresciuto partita dopo partita aiutato, per il 'CorSport', dal modo di giocare di Allegri. Pavlovic può difendere forte e usare il proprio fisico sugli avversari, evitando brutte figure in campo aperto, come nella scorsa annata, fondamentale in cui fa logicamente più fatica vista la stazza. Ma Pavlovic, in questo periodo con Allegri nel Milan, è migliorato molto anche con il pallone tra i piedi.

Con Allegri può giocare come preferisce. E palla al piede ...

Non eccelle in tecnica, ovvio, ma si vede qualche progresso importante. Basti vedere come è nato il gol di Christian Pulisic in Milan-Napoli, ovvero da una sua progressione palla al piede. Il centrale mancino ha ancora ampi margini di miglioramento e Allegri spera che possa diventare - fatte le debite proporzioni - il suo Giorgio Chiellini.

