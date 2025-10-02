Ma, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, lui avrebbe già ben chiaro in mente dove giocare nel futuro. «Seguo il calcio italiano e il mio sogno è sempre stato quello di giocare nel Milan, da tifoso rossonero», ha evidenziato il ragazzo, che ha in Filippo Inzaghi il suo idolo di sempre. In antitesi con il papà Emanuele, di fede interista.

Nell'Under 21 della Germania, potrebbe tornare a difendere i colori dell'Italia — Tresoldi è italo-tedesco ma, rispetto al padre, che vinto gli Europei Under 21 con la nostra Nazionale, ha scelto di rappresentare le Germania. Non avendo, però, ancora debuttato in una gara ufficiale con la Nazionale maggiore tedesca, potrebbe sempre cambiare nuovamente colori, sposando la causa azzurra.

E lui, come sottolineato da 'Tuttosport', forse sotto sotto un po' ci spera. «Il regolamento lo consentirebbe, il mio telefono è acceso e se il Commissario Tecnico Gennaro Gattuso vuole fare una chiacchierata mi farebbe piacere. In questo momento gioco per la Germania, ho fatto questa scelta anche se è solo Under 21: mi trovo molto bene, in futuro si vedrà …», le parole di Tresoldi.