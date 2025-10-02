Pianeta Milan
Tresoldi chiama: 'Sono tifoso rossonero e sogno il Milan'. Ma spera anche in Gattuso
Nicolò Tresoldi, classe 2004, attaccante italo-tedesco di proprietà dei belgi del Bruges, è un grande tifoso del Milan e spera un giorno di giocare per i rossoneri. Ecco le sue recenti dichiarazioni, con un appello a Gennaro Gattuso, CT...
Nicolò Tresoldi, classe 2004, è un centravanti nato a Cagliari, figlio di Emanuele Tresoldi, ex terzino dell'Atalanta negli anni Novanta, che, dopo aver vissuto in Italia fino al 2017, si è trasferito in Germania, a Hannover, con la famiglia via di un'opportunità lavorativa della mamma.

Milan, senti Tresoldi: "Sei sempre stato il mio sogno"

Lì ha iniziato concretamente a giocare a calcio e, dopo tre stagioni nella Prima Squadra dell'Hannover, in estate si è trasferito in Belgio, al Bruges per 6 milioni di euro. Fin qui ha segnato 5 gol e fornito 2 assist in 16 partite disputate con la squadra di Nicky Hayen, attirando l'interesse di tanti club su di lui.

Ma, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, lui avrebbe già ben chiaro in mente dove giocare nel futuro. «Seguo il calcio italiano e il mio sogno è sempre stato quello di giocare nel Milan, da tifoso rossonero», ha evidenziato il ragazzo, che ha in Filippo Inzaghi il suo idolo di sempre. In antitesi con il papà Emanuele, di fede interista.

Nell'Under 21 della Germania, potrebbe tornare a difendere i colori dell'Italia

Tresoldi è italo-tedesco ma, rispetto al padre, che vinto gli Europei Under 21 con la nostra Nazionale, ha scelto di rappresentare le Germania. Non avendo, però, ancora debuttato in una gara ufficiale con la Nazionale maggiore tedesca, potrebbe sempre cambiare nuovamente colori, sposando la causa azzurra.

E lui, come sottolineato da 'Tuttosport', forse sotto sotto un po' ci spera. «Il regolamento lo consentirebbe, il mio telefono è acceso e se il Commissario Tecnico Gennaro Gattuso vuole fare una chiacchierata mi farebbe piacere. In questo momento gioco per la Germania, ho fatto questa scelta anche se è solo Under 21: mi trovo molto bene, in futuro si vedrà …», le parole di Tresoldi.

