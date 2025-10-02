Il nuovo stadio dovrebbe costare intorno agli 1,5 miliardi di euro e, secondo 'Il Sole 24 Ore' oggi in edicola, molte tra le più importanti banche mondiali sono in corsa per contribuire alla realizzazione della nuova casa di Milan e Inter. Come? Con un finanziamento da 1,2 miliardi di euro. Il resto della spesa lo metterebbero altri investitori o gli stessi club meneghini.

La struttura del finanziamento e tutti i dettagli — Quali sono questi istituti di credito? In pole position, secondo il popolare quotidiano economico, ci sarebbero le statunitensi Goldman Sachs, JP Morgan e Bofa Merrill Lynch. Studiano, però, il dossier del nuovo stadio a San Siro per Milan e Inter anche i giapponesi della Mitsubishi Ufj Financial Group oltre che Banco BPM. Altre due banche italiane, Intesa Sanpaolo e UniCredit, sarebbero al momento fuori dai giochi.

Il finanziamento, secondo 'Il Sole 24 Ore', avrebbe la forma tipica delle grandi infrastrutture sportive, con equity e debito, e la creazione di una società veicolo partecipata al 50% da Milan e Inter. È inoltre prevedibile che prima della concessione del maxi-prestito possa anche essere fornito un 'finanziamento ponte' di importo minore.