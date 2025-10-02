Pianeta Milan
Emergono già 'rumors' su chi potrebbe finanziare la costruzione del nuovo stadio condiviso per Milan e Inter a San Siro. Cinque banche già in prima fila per sovvenzionare rossoneri e nerazzurri. E le banche italiane? Sembrano fuori dal giro
Via libera dal Consiglio Comunale di Milano alla vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti, per 197 milioni di euro (prima rata, subito, di 73 e il resto tramite fideiussioni bancarie) a Milan e Inter. I club, come noto, intendono costruire affianco al 'Meazza', nell'area dei parcheggi, il loro nuovo stadio condiviso, prima di procedere - a lavori ultimati - alla quasi totale demolizione dell'attuale impianto sportivo.

Chi finanzierà il nuovo stadio a San Siro per Milan e Inter? Ecco chi c'è in pole position

Entro il 10 novembre le parti dovranno fare il rogito per evitare che scatti il vincolo architettonico della Soprintendenza sul Secondo Anello del 'Meazza', che renderebbe impossibile la demolizione del vecchio stadio e che, di fatto, manderebbe all'aria i progetti dei rossoneri e dei nerazzurri. I quali, ad ogni modo, vogliono arrivare al rogito entro la fine di questo mese di ottobre.

Il nuovo stadio dovrebbe costare intorno agli 1,5 miliardi di euro e, secondo 'Il Sole 24 Ore' oggi in edicola, molte tra le più importanti banche mondiali sono in corsa per contribuire alla realizzazione della nuova casa di Milan e Inter. Come? Con un finanziamento da 1,2 miliardi di euro. Il resto della spesa lo metterebbero altri investitori o gli stessi club meneghini.

La struttura del finanziamento e tutti i dettagli

Quali sono questi istituti di credito? In pole position, secondo il popolare quotidiano economico, ci sarebbero le statunitensi Goldman Sachs, JP Morgan e Bofa Merrill Lynch. Studiano, però, il dossier del nuovo stadio a San Siro per Milan e Inter anche i giapponesi della Mitsubishi Ufj Financial Group oltre che Banco BPM. Altre due banche italiane, Intesa Sanpaolo e UniCredit, sarebbero al momento fuori dai giochi.

Il finanziamento, secondo 'Il Sole 24 Ore', avrebbe la forma tipica delle grandi infrastrutture sportive, con equity e debito, e la creazione di una società veicolo partecipata al 50% da Milan e Inter. È inoltre prevedibile che prima della concessione del maxi-prestito possa anche essere fornito un 'finanziamento ponte' di importo minore.

