Milan, chi gioca al posto di Estupinan contro la Juventus? Spazio a Bartesaghi oppure …

Per sostituire Estupinan, Allegri sembrerebbe pronto a puntare tutto sul giovane Davide Bartesaghi. Il giovane esterno del Milan ha giocato già al suo posto nel big match contro il Napoli domenica scorsa, contribuendo ala conquista dei tanto famigerati 3 punti. Entrato al posto di Pulisic, il giovane rossonero si è ritrovato a coprire il ruolo di Estupinan (espulso), riuscendo a contenere nei migliore dei modi Neres.
Bartesaghi, si sa, è molto amato da Max Allegri. Infatti, fin dai tempi del raduno, l'azzurro della Nazionale Under 21 è stato tenuto subito in considerazione dall’allenatore livornese, che ha chiesto alla dirigenza di rifiutare qualsiasi offerta arrivasse per lui. Niente da fare per Udinese e Parma. Bartesaghi, quest'anno, avrà l'occasione di splendere sempre di più, scendendo in campo anche nei big match importanti. Dopo il Napoli, eco il palcoscenico dello Juventus Stadium.
Se Bartesaghi non dovessero essere il prescelto per ricoprire il ruolo di Estupinan, le alternative sono poche. Allegri potrebbe valutare uno spostamento di Alexis Saelemaekers da destra a sinistra usando anche il giovane Athekame sul lato opposto. L'altra prevederebbe l'utilizzo di un modulo differente dal 3-5-2 tanto amato, oppure l'utilizzo di Pulisic o Leao sugli esterni. Bisogna solo aspettare e vedere cosa scegliere Max Allegri.
