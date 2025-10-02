Pianeta Milan
Milan, chi gioca al posto di Estupinan contro la Juventus? Spazio a Bartesaghi oppure …

Dopo la squalifica rimediata contro il Napoli, il Milan deve correre ai ripari capendo chi utilizzare al posto del laterale Estupinan
Alessia Scataglini
Dopo la squalifica rimediata contro il Napoli, il Milan deve correre ai ripari capendo chi utilizzare al posto del laterale ecuadoriano Pervis Estupinan contro la Juventus di Igor Tudor. Una scelta che non è per niente banale per Massimiliano Allegri, soprattutto visto il gioco della Vecchia Signora.

Milan, emergenza a sinistra: Allegri studia le mosse anti Juventus

L'ecuadoriano Estupinan, però, salterà soltanto il big match di Torino e, tornerà disponibile dopo la sosta delle Nazionali per la partita contro la Fiorentina dell'ex allenatore del Milan, Stefano Pioli.

Per sostituire Estupinan, Allegri sembrerebbe pronto a puntare tutto sul giovane Davide Bartesaghi. Il giovane esterno del Milan ha giocato già al suo posto nel big match contro il Napoli domenica scorsa, contribuendo ala conquista dei tanto famigerati 3 punti. Entrato al posto di Pulisic, il giovane rossonero si è ritrovato a coprire il ruolo di Estupinan (espulso), riuscendo a contenere nei migliore dei modi Neres.

Bartesaghi, si sa, è molto amato da Max Allegri. Infatti, fin dai tempi del raduno, l'azzurro della Nazionale Under 21 è stato tenuto subito in considerazione dall’allenatore livornese, che ha chiesto alla dirigenza di rifiutare qualsiasi offerta arrivasse per lui.  Niente da fare per Udinese e Parma. Bartesaghi, quest'anno, avrà l'occasione di splendere sempre di più, scendendo in campo anche nei big match importanti. Dopo il Napoli, eco il palcoscenico dello Juventus Stadium.

Se Bartesaghi non dovessero essere il prescelto per ricoprire il ruolo di Estupinan, le alternative sono poche. Allegri potrebbe valutare uno spostamento di Alexis Saelemaekers da destra a sinistra usando anche il giovane Athekame sul lato opposto. L'altra prevederebbe l'utilizzo di un modulo differente dal 3-5-2 tanto amato, oppure l'utilizzo di Pulisic o Leao sugli esterni. Bisogna solo aspettare e vedere cosa scegliere Max Allegri.

