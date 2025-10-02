Milan, chi gioca al posto di Estupinan contro la Juventus? Spazio a Bartesaghi oppure …

Per sostituire Estupinan, Allegri sembrerebbe pronto a puntare tutto sul giovane Davide Bartesaghi . Il giovane esterno del Milan ha giocato già al suo posto nel big match contro il Napoli domenica scorsa, contribuendo ala conquista dei tanto famigerati 3 punti. Entrato al posto di Pulisic, il giovane rossonero si è ritrovato a coprire il ruolo di Estupinan (espulso), riuscendo a contenere nei migliore dei modi Neres.

Bartesaghi, si sa, è molto amato da Max Allegri. Infatti, fin dai tempi del raduno, l'azzurro della Nazionale Under 21 è stato tenuto subito in considerazione dall’allenatore livornese, che ha chiesto alla dirigenza di rifiutare qualsiasi offerta arrivasse per lui. Niente da fare per Udinese e Parma. Bartesaghi, quest'anno, avrà l'occasione di splendere sempre di più, scendendo in campo anche nei big match importanti. Dopo il Napoli, eco il palcoscenico dello Juventus Stadium.