Milan, Pulisic non si ferma: inserito nella Top11 della quinta giornata di Serie A

Partenza a razzo quella di Christian Pulisic al Milan. Il giocatore americano, infatti, continua a trascinare i rossoneri di Massimiliano Allegri e, dopo aver vinto il premio come MVP del match contro il Napoli, è riuscito a conquistare anche un altro posto in una speciale top 11.

Il profilo della lega Serie A, sul proprio profilo X, ha preso nota la top 11 della quinta giornata di Serie A dove è presente anche l'esterno statunitense che, contro il Napoli di Conte, oltre ad aver segnato ha fornito anche l'assist per la rete di Saelemaekers.