Milan, Pulisic non si ferma: inserito nella Top11 della quinta giornata di Serie A

Top11 Serie A, Pulisic ancora protagonista—
La sua presenza nella top 11 insieme ad altri giocatori come Zaccagni e Dimarco non fa altro che confermare il suo stato di forma a dir poco straordinario. L'americano ormai ha conquistato il cuore ti tutti i tifosi rossoneri grazie a prestazioni meravigliose.
Ecco, di seguito la top11 completa: Svilar; Cabal, Baschirotto, Dimarco; Pulisic, Nico Paz, Coulibaly, Zaccagni; Castellanos, Pellegrino, Laurenté.
