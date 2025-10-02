Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Pulisic non si ferma: inserito nella Top11 della quinta giornata di Serie A

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Pulisic non si ferma: inserito nella Top11 della quinta giornata di Serie A

Bergomi: 'Pulisic fa male soprattutto quando parte da sinistra. In passato non poteva giocare lì'
Partenza a razzo quella di Pulisic al Milan. Il giocatore americano, infatti, continua a trascinare i rossoneri: finito nella top11 di Serie A
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Partenza a razzo quella di Christian Pulisic al Milan. Il giocatore americano, infatti, continua a trascinare i rossoneri di Massimiliano Allegri e, dopo aver vinto il premio come MVP del match contro il Napoli, è riuscito a conquistare anche un altro posto in una speciale top 11.

Il profilo della lega Serie A, sul proprio profilo X, ha preso nota la top 11 della quinta giornata di Serie A dove è presente anche l'esterno statunitense che, contro il Napoli di Conte, oltre ad aver segnato ha fornito anche l'assist per la rete di Saelemaekers.

LEGGI ANCHE

Top11 Serie A, Pulisic ancora protagonista

—  

La sua presenza nella top 11 insieme ad altri giocatori come Zaccagni e Dimarco non fa altro che confermare il suo stato di forma a dir poco straordinario. L'americano ormai ha conquistato il cuore ti tutti i tifosi rossoneri grazie a prestazioni meravigliose.

LEGGI ANCHE: Nuovo Stadio per Milan e Inter a San Siro, cinque banche in corsa per il finanziamento >>>

Ecco, di seguito la top11 completa: Svilar; Cabal, Baschirotto, Dimarco; Pulisic, Nico Paz, Coulibaly, Zaccagni; Castellanos, Pellegrino, Laurenté.

Leggi anche
Juventus in ansia: Cabal chiede il cambio. In dubbio per il Milan?
Gabbia: dal prestito al Villarreal a leder difensivo con il Milan. Può diventare un pilastro

© RIPRODUZIONE RISERVATA