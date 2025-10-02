Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Juventus, c’è lesione per Cabal: salterà il big match contro il Milan

ULTIME MILAN NEWS

Juventus, c’è lesione per Cabal: salterà il big match contro il Milan

Juventus, c’è lesione per Cabal: salterà il big match contro il Milan - immagine 1
Juan Cabal, infortunatosi nella serata di ieri contro il Villareal, salterà ufficialmente il big match contro il Milan: le sue condizioni
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nella serata di ieri, durante il match contro il Villareal, Juan Cabal ha richiesto il cambio a Tudor dopo neanche 15 minuti di gioco per un presunto infortunio muscolare. Nella giornata odierna, il difensore bianconero si è presentato al JMedical per effettuare i classici accertamenti in seguito all'infortunio.

Problemi in difesa per Tudor: Cabal salterà il Milan

—  

Il colombiano è arrivato alla struttura zoppicando, confermando  che la situazione in realtà e più grave di quanto si pensava inizialmente. Gli esami, infatti, hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Il difensore bianconero, perciò, salterà il big match di domenica contro il Milan di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, il comunicato della Juventus:

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, chi gioca al posto di Estupinan contro la Juventus? Spazio a Bartesaghi oppure …

(Fonte Juventus.com) -Juan Cabal, uscito durante il primo tempo della partita di Champions League di mercoledì sera contro il Villareal, questa mattina è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero

 

Leggi anche
Milan tra mercato e campionato: le scelte in vista della Juventus. In attacco spunta…
Milan, chi gioca al posto di Estupinan contro la Juventus? Spazio a Bartesaghi oppure …

© RIPRODUZIONE RISERVATA