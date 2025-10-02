Juventus, c’è lesione per Cabal: salterà il big match contro il Milan

LEGGI ANCHE: Milan, chi gioca al posto di Estupinan contro la Juventus? Spazio a Bartesaghi oppure …
(Fonte Juventus.com) -Juan Cabal, uscito durante il primo tempo della partita di Champions League di mercoledì sera contro il Villareal, questa mattina è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero
© RIPRODUZIONE RISERVATA