Juventus, c’è lesione per Cabal: salterà il big match contro il Milan

Nella serata di ieri, durante il match contro il Villareal, Juan Cabal ha richiesto il cambio a Tudor dopo neanche 15 minuti di gioco per un presunto infortunio muscolare. Nella giornata odierna, il difensore bianconero si è presentato al JMedical per effettuare i classici accertamenti in seguito all'infortunio.

Problemi in difesa per Tudor: Cabal salterà il Milan

Il colombiano è arrivato alla struttura zoppicando, confermando che la situazione in realtà e più grave di quanto si pensava inizialmente. Gli esami, infatti, hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Il difensore bianconero, perciò, salterà il big match di domenica contro il Milan di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, il comunicato della Juventus: