Un ottobre di fuoco per il nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Dopo il big match contro il Napoli di domenica sera, vinto 2-1 in inferiorità numerica, all'orizzonte sta arrivando un'altra partita tosta. Il 5 ottobre, alle ore 20:45, l'Allianz Stadium di Torino sarà il teatro di Juventus-Milan, gara valida pe rla 6 giornata di Serie A 2025-2026.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Verso Juventus-Milan: ecco la designazione arbitrale del match
JUVENTUS-MILAN
Verso Juventus-Milan: ecco la designazione arbitrale del match
Un ottobre di fuoco per il nuovo Milan di Massimiliano Allegri: ecco la designazione arbitrale per il match contro la Juventus
Juventus-Milan: sarà Guida ad arbitrare il match—
In occasione dei prossimi impegni di Serie A, l'AIA ha finalmente reso note tutte le designazioni arbitrali della sesta giornata. A guidare il Milan di Allegri contro la Vecchia Signora di Igor Tudor sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, affiancato da Colarossi e Rossi. Il quarto uomo, invece, sarà Ayroldi mentre, al VAR e AVAR ci saranno rispettivamente Di Bello e Ghersini. Ecco di seguito, l'elenco completo:
LEGGI ANCHE: Nuovo Stadio per Milan e Inter a San Siro, cinque banche in corsa per il finanziamento >>>
Juventus-Milan, domenica 5 ottobre ore 20:45:—
© RIPRODUZIONE RISERVATA