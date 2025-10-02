Verso Juventus-Milan: ecco la designazione arbitrale del match

Juventus-Milan: sarà Guida ad arbitrare il match

In occasione dei prossimi impegni di Serie A, l'AIA ha finalmente reso note tutte le designazioni arbitrali della sesta giornata. A guidare il Milan di Allegri contro la Vecchia Signora di Igor Tudor sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, affiancato da Colarossi e Rossi. Il quarto uomo, invece, sarà Ayroldi mentre, al VAR e AVAR ci saranno rispettivamente Di Bello e Ghersini. Ecco di seguito, l'elenco completo: