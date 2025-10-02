Pianeta Milan
JUVENTUS-MILAN

Verso Juventus-Milan: ecco la designazione arbitrale del match

Arbitro Marco Guida Serie A 2024-2025
Un ottobre di fuoco per il nuovo Milan di Massimiliano Allegri: ecco la designazione arbitrale per il match contro la Juventus
Alessia Scataglini
Un ottobre di fuoco per il nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Dopo il big match contro il Napoli di domenica sera, vinto 2-1 in inferiorità numerica, all'orizzonte sta arrivando un'altra partita tosta. Il 5 ottobre, alle ore 20:45, l'Allianz Stadium di Torino sarà il teatro di Juventus-Milan, gara valida pe rla 6 giornata di Serie A 2025-2026.

Juventus-Milan: sarà Guida ad arbitrare il match

In occasione dei prossimi impegni di Serie A, l'AIA ha finalmente reso note tutte le designazioni arbitrali della sesta giornata. A guidare il Milan di Allegri contro la Vecchia Signora di Igor Tudor sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, affiancato da Colarossi e Rossi. Il quarto uomo, invece, sarà Ayroldi mentre, al VAR e AVAR ci saranno rispettivamente Di Bello e Ghersini. Ecco di seguito, l'elenco completo:

Juventus-Milan, domenica 5 ottobre ore 20:45:

  • Arbitro: Marco Guida

  • Assistenti: Valerio Colarossi, Christian Rossi

  • IV uomo: Giovanni Ayroldi

  • VAR: Marco Di Bello

  • AVAR: Davide Ghersini

