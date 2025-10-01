Pianeta Milan
Juventus in ansia: Cabal chiede il cambio. In dubbio per il Milan?

Tutta la Juventus, in questo momento, è in ansia. Juan Cabal è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco: in dubbio per il Milan?
Alessia Scataglini
Tutto il mondo Juventus, in questo momento, è in ansia. Questa sera, durante il match con il Villareal in trasferta, il difensore Juan Cabal è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo neanche un quarto d'ora dall'inizio della partita. Il giocatore colombiano della Vecchia Signora sembrerebbe aver chiesto il cambio a Tudor per un problema muscolare.

Juventus in apprensione: Cabal fuori per infortunio. Domenica c'è il Milan

Tutti i tifosi bianconeri sono scattati subito in allerta, visto che oltre al match di stasera, ancora in corso, domenica 5 ottobre alle ore 20:45 presso lo Juventus Stadium di Torino andrà in scena Juventus-Milan, altro big match per i bianconeri e rossoneri, che vengono dalla vittoria contro il Napoli a San Siro. Ovviamente saranno da valutare le condizioni del difensore e, solo dopo alcuni esami, si riuscirà a capire se potrà essere convocato per la sfida contro il Milan di Massimiliano Allegri, oppure se sarà costretto a saltare il big match.  Non ci resta che aspettare per capire meglio la sua situazione.

