Davide Bernardi, giornalista di DAZN, è stato protagonista dell'analisi da bordocampo di Milan-Napoli : tanti temi e spunti sulla gara visti dalle panchine di San Siro.

Milan-Napoli, Allegri, Modric: la partita da San Siro

Come si vede dal video, Allegri si fida molto della gestione della partita di Luka Modric: l'allenatore del Milan si rivolge al croato per cambiare qualcosa a livello tattico o per variare e cambiare qualche scelta. Lo stesso Modric continua a dare segnali di vero leader del gruppo: "Divertiamoci, questo è calcio", il messaggio a Pulisic. E poi esulta insieme a Gabbia dopo il triplice fischio: "Questa è una partita, così si gioca!".