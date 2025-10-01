Pianeta Milan
Modric: i messaggi a Pulisic e Gabbia. Le reazioni di Allegri: Milan-Napoli visto da San Siro
Davide Bernardi, giornalista di DAZN, ha analizzato la partita tra il Milan e il Napoli. La leadership di Modric, le reazioni di Allegri e non solo
Emiliano Guadagnoli 

Davide Bernardi, giornalista di DAZN, è stato protagonista dell'analisi da bordocampo di Milan-Napoli: tanti temi e spunti sulla gara visti dalle panchine di San Siro.

Milan-Napoli, Allegri, Modric: la partita da San Siro

Come si vede dal video, Allegri si fida molto della gestione della partita di Luka Modric: l'allenatore del Milan si rivolge al croato per cambiare qualcosa a livello tattico o per variare e cambiare qualche scelta. Lo stesso Modric continua a dare segnali di vero leader del gruppo: "Divertiamoci, questo è calcio", il messaggio a Pulisic. E poi esulta insieme a Gabbia dopo il triplice fischio: "Questa è una partita, così si gioca!".

Secondo tempo molto concitato per il Milan dopo il rosso a Estupinan. L'analisi va sulle reazioni in panchina di Massimiliano Allegri nei minuti finali che spesso chiede quanti minuti mancano alla fine. Poi i richiami a Leao e il calcio alla palla ormai diventato virale. Queste le immagini più significative (per vedere tutta la puntata da DAZN)

