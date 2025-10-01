Nella giornata di oggi, su DAZN, è disponibile BordoCam, una nuovo format che questa settimana racconta tutto ciò che è successo a San Siro durante Milan-Napoli, primo big match stagionale dei rossoneri, vinto 2-1 in inferiorità numerica. Dalle immagini fornite da Dazn, si vede chiaramente un retroscena accaduto nel tunnel degli spogliatoi di San Siro poco prima dell'inizio del secondo tempo: in mezzo ai giocatori del Napoli si può notare Bernardo Corradi, collaborare di Max Allegri. Corradi, vedendo diversi calciatori azzurri circondare l'arbitro Chiffi, ha esordito in modo ironico dicendo: "L'hanno circondato"
Milan-Napoli, il retroscena su Juan Jesus: "Diciamo a Gimenez di giocare a padel…"
Milan-Napoli, il retroscena su Juan Jesus: "Diciamo a Gimenez di giocare a padel…"
Milan-Napoli non è stato soltanto un big match qualsiasi: il battibecco tra Corradi e Juan Jesus nel tunnel di San Siro
Milan-Napoli: il retroscena di San Siro—
Subito poco dopo il difensore brasiliano del Napoli Juan Jesus, alterato dal fatto di aver preso due gol nel primo tempo, di cui uno pochi secondi dopo l'inizio della partita, riferendosi a Corradi, ha riferito alcune parole contro Santiago Gimenez: "Diciamo a Gimenez di giocare a padel così non c'è contatto. Se giocavo contro di te...lasciamo stare".
