Milan-Napoli, il retroscena su Juan Jesus: “Diciamo a Gimenez di giocare a padel…”

Milan-Napoli non è stato soltanto un big match qualsiasi: il battibecco tra Corradi e Juan Jesus nel tunnel di San Siro

Nella giornata di oggi, su DAZN, è disponibile BordoCam, una nuovo format che questa settimana racconta tutto ciò che è successo a San Siro durante Milan-Napoli, primo big match stagionale dei rossoneri, vinto 2-1 in inferiorità numerica. Dalle immagini fornite da Dazn, si vede chiaramente un retroscena accaduto nel tunnel degli spogliatoi di San Siro poco prima dell'inizio del secondo tempo: in mezzo ai giocatori del Napoli si può notare Bernardo Corradi, collaborare di Max Allegri. Corradi, vedendo diversi calciatori azzurri circondare l'arbitro Chiffi, ha esordito in modo ironico dicendo: "L'hanno circondato"