Milan, per Leao ci sono tutte le carte per svoltare: ecco cosa serve

Per questo motivo è probabile che contro la Juventus parta di nuovo dalla panchina, con Gimenez e Pulisic coppia avanzata confermata da Massimiliano Allegri. Allo stesso modo è facile immaginarsi che prima o poi Leao sarà il titolare dell'attacco rossonero, magari al posto del messicano. Anche contro il Napoli, Rafa è entrato praticamente da prima punta, come testato e sperimentato da Allegri dalle amichevoli estive. Se il portoghese vorrà dare e lasciare il suo impatto in questo nuovo Milan dovrà prendere esempio dai leader della squadra.

Leao deve guardare in casa Modric: la voglia, la grinta e la passione che sta mettendo in campo il croato deve 'scuotere' anche il portoghese. Se un campione che ha vinto tutto come lui corre e pressa al 97' di una partita, devono farlo tutti, anche Leao. Imparare da una stella assoluta come Modric potrebbe aiutare Leao a fare un ulteriore passo nella carriera. Stesso passo che potrebbe essere agevolato dallo stesso Allegri, maestro nella gestione dei suoi talenti. Con Pulisic la mano si vede già, presto si potrebbe vedere anche con Rafa. Questi due 'assist' potrebbero spingere Leao a diventare costante con le prestazioni e più decisivo vicino alla porta, quello che manca per l'ultimo passo. Tutto questo a una condizione: serve la stessa voglia e la stessa tenacia che sta facendo vedere Modric da quando è arrivato in rossonero.