Leao: ora serve l’ultimo passo. Con Allegri puoi svoltare a una condizione

Milan, per Leao ci sono tutte le carte per svoltare: ecco cosa serve
Milan, Leao potrebbe presto trovare il suo posto da titolare con il Diavolo di Massimiliano Allegri. Ecco cosa serve per la svolta finale. L'analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Milan, Leao è finalmente tornato dall'infortunio al polpaccio che aveva subito in Coppa Italia contro il Bari. Con il Napoli è entrato al 69' della partita, quindi quasi una mezzora in campo considerando il recupero. Un buon primo test per il portoghese che non è sembrato al top: è diventata virale l'immagine del suo contropiede con 7 giocatori del Napoli alle sue spalle, tanto che ci ha scherzato anche lo stesso Leao. Ecco il video in cui l'attaccante racconta l'azione su Twitch.

Nonostante questo allungo, Leao non è sembrato al massimo della forma con la sua solita corsa fluida e devastante. Si notava di come non fosse ancora al meglio, naturale visto che è stato fuori più di un mese senza giocare, serve tempo per ripartire.

Milan, Leao può svoltare

—  

Per questo motivo è probabile che contro la Juventus parta di nuovo dalla panchina, con Gimenez e Pulisic coppia avanzata confermata da Massimiliano Allegri. Allo stesso modo è facile immaginarsi che prima o poi Leao sarà il titolare dell'attacco rossonero, magari al posto del messicano. Anche contro il Napoli, Rafa è entrato praticamente da prima punta, come testato e sperimentato da Allegri dalle amichevoli estive. Se il portoghese vorrà dare e lasciare il suo impatto in questo nuovo Milan dovrà prendere esempio dai leader della squadra.

Rabiot impatto devastante: come è cambiata la difesa con lui in campo? I numeri dicono che ...

Leao deve guardare in casa Modric: la voglia, la grinta e la passione che sta mettendo in campo il croato deve 'scuotere' anche il portoghese. Se un campione che ha vinto tutto come lui corre e pressa al 97' di una partita, devono farlo tutti, anche Leao. Imparare da una stella assoluta come Modric potrebbe aiutare Leao a fare un ulteriore passo nella carriera. Stesso passo che potrebbe essere agevolato dallo stesso Allegri, maestro nella gestione dei suoi talenti. Con Pulisic la mano si vede già, presto si potrebbe vedere anche con Rafa. Questi due 'assist' potrebbero spingere Leao a diventare costante con le prestazioni e più decisivo vicino alla porta, quello che manca per l'ultimo passo. Tutto questo a una condizione: serve la stessa voglia e la stessa tenacia che sta facendo vedere Modric da quando è arrivato in rossonero.

