San Siro, mentre Milan ed Inter festeggiano i comitati pensano ai ricorsi

Dopo numerose problematiche e ritardi, la delibera che garantisce la vendita dell'impianto di San Siro a Milan ed Inter è approvata, ma...
Dopo numerose problematiche e ritardi, la delibera che garantisce la vendita dell'impianto di San Siro a Milan ed Inter (con annesse tutte le aree limitrofe allo stadio), è stata finalmente approvata dal Consiglio Comunale. Ma non è finita qui, Se per i due club milanesi la notizia è stata più che positiva, da parte dei comitati contrari non è stata ben vista. Nelle prossime settimane, come riferito da Calcio e Finanza, ci saranno diversi ricorsi, tra cui anche quello alla politica Milanese, che ha il sì del centrodestra ma anche della maggioranza che aveva votato no.

Come riferito da Il Fatto Quotidiano, il sindaco di Milano, Beppe Sala, si dice molto tranquillo sui vari ricorsi che potrebbero fare ma, il comitato SiMeazza, insieme ad altri comitati, sta già iniziando a presentare i ricorsi al TAR contro la vendita dello stadio (ovviamente) e alla Commissione Europea per dei presunti aiuti di Stato.

Si attendono anche delle novità dalla Procura di Milano, che sta continuando ad indagare sul progetto dello stadio di San Siro legato all'urbanistica cittadina, in cui anche incluso il sindaco Beppe Sala e, la decisione della Corte dei Conti sul prezzo dello stadio calcolato dal Comune di Milano.

 

