San Siro, mentre Milan ed Inter festeggiano i comitati pensano ai ricorsi

Dopo numerose problematiche e ritardi, la delibera che garantisce la vendita dell'impianto di San Siro a Milan ed Inter (con annesse tutte le aree limitrofe allo stadio), è stata finalmente approvata dal Consiglio Comunale. Ma non è finita qui, Se per i due club milanesi la notizia è stata più che positiva, da parte dei comitati contrari non è stata ben vista. Nelle prossime settimane, come riferito da Calcio e Finanza, ci saranno diversi ricorsi, tra cui anche quello alla politica Milanese, che ha il sì del centrodestra ma anche della maggioranza che aveva votato no.