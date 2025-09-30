Juventus, Tudor non convoca due pedine contro il Villareal: tattica in vista del Milan?

La Juventus, prossima avversaria del Milan, ha diramato la lista dei convocati contro il Villareal: assenti due big. Tutta tattica?

Una volta terminata la 5 giornata di Serie A, per alcune italiane è ora di pensare alla Champions League, ma sempre con un occhio di riguardo sul prossimo impegno in campionato. La Juventus, prossima avversaria del Milan, ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la partita contro il Villareal, in programma domani sera alle ore 21:00. Tra i vari nomi non figurano il centrale Bremer e Khéphren Thuram. Tutta tattica in vista del big match contro la squadra di Allegri? Ecco, di seguito, il comunicato del club bianconero: