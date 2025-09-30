Una volta terminata la 5 giornata di Serie A, per alcune italiane è ora di pensare alla Champions League, ma sempre con un occhio di riguardo sul prossimo impegno in campionato. La Juventus, prossima avversaria del Milan, ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la partita contro il Villareal, in programma domani sera alle ore 21:00. Tra i vari nomi non figurano il centrale Bremer e Khéphren Thuram. Tutta tattica in vista del big match contro la squadra di Allegri? Ecco, di seguito, il comunicato del club bianconero:
Juventus, Tudor non convoca due pedine contro il Villareal: tattica in vista del Milan?
(Fonte Juventus.com) - Domani alle 21:00 la Juventus affronterà la prima trasferta della UEFA Champions League 2025/2026. I bianconeri giocheranno contro la formazione spagnola del Villarreal nel match valido per la seconda giornata della League Phase. Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di Igor Tudor.
UCL | VILLARREAL-JUVENTUS, I CONVOCATI—
